Hà Nội xử lý 1.216 trường hợp vi phạm quy định phòng chống, dịch Covid-19

Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 15 phút, ngày 2-9, Đ.T.B (SN: 1993; trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ) điều khiển xe ô tô BKS 30F-51211 từ Xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh đâm đổ rào chắn chốt cứng (Xóm Ngoài, Uy Nỗ; không có lực lượng bảo vệ) ra đường Cao Lỗ tiếp tục đâm vào xe mô tô BKS 29Z1-3774 do anh N.V.H (SN: 1971; trú tại Xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) điều khiển, làm anh H. bị thương (cấp cứu Bệnh viện Đông Anh).

Sau va chạm, xe mô tô bị mắc kẹt trong gầm xe ô tô, B. tiếp tục điều khiển kéo lê xe trên đường khi đến chốt kiểm soát của UBND xã Cổ Loa, Đông Anh (5 cán bộ trực chốt); tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, B. không chấp hành, điều khiển xe ô tô húc tung rào chắn, bung văng barie phóng xe vượt qua chốt. Công an huyện Đông Anh cùng một số người dân chứng kiến vụ việc truy đuổi đến đường 23B (thôn Tuân Lê, xã Tiên Dương, Đông Anh). Tuy nhiên, do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, xe ô tô do B điều khiển bị lật đổ nghiêng.