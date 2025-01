Vụ shipper ở Đà Nẵng bị đánh chết: Ba bộ quần áo Tết vợ mua chưa kịp mặc

Vợ anh Thành ở Đà Nẵng vừa sắm cho chồng 3 bộ quần áo, cùng giày mới để mặc Tết. Anh còn hứa 27 Tết sẽ chở 2 mẹ con về quê ngoại, nhưng lời hứa chưa thành thì anh đã tử vong do nghi vấn bị hành hung. Sáng 23/1, ngôi nhà của anh Trần Thành (31 tuổi, ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) - nạn nhân nghi bị đánh tử vong vào tối 17/1 - đông người vào ra thăm hỏi. Ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của nạn nhân, nhất là trong những ngày nhà nhà đều vui Xuân đón Tết. Anh Thành làm shipper (người giao hàng), có vợ và con gái 5 tuổi. Vợ anh là người Cơ Tu. Không đủ điều kiện để xây nhà, nên gia đình anh đang sống nhờ nhà thờ tộc. Chị Đinh Thị Đào, vợ anh Thành, cùng con gái 5 tuổi (Ảnh: Hoài Sơn). Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường nơi anh Thành ngã xuống, chị Đinh Thị Đào (vợ anh Thành), cho biết chiều 17/1, chị đi làm công nhân trở về nhà thấy chồng đang làm thịt gà sau nhà. Tới tối muộn, chồng chị nói qua nhà khách lấy tiền đơn hàng. Lúc sau, anh Thành trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, quần áo xộc xệch. Lúc này, anh có nói với vợ là bị đánh, sau đó nằm xuống giường, ôm con gái 5 tuổi ngủ. Không ngờ đó là lần cuối cùng đứa con gái nhỏ được người cha ôm vào lòng. "Tôi nhìn chồng ôm con gái ngủ tưởng chồng đi làm về mệt, chứ không để ý chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc sau, thấy chồng lịm dần, tôi mới tá hỏa phát hiện anh đã tử vong, không kịp đưa đi cấp cứu", chị Đào nhớ lại. Ngôi nhà thờ tộc nơi anh Thành và vợ con sinh sống (Ảnh: Hoài Sơn). Theo chị Đào, chị có biết sự việc một phụ nữ đặt hàng trên mạng với tổng đơn hàng 375.000 đồng. Anh Thành đã giao hàng thành công nhưng chị này chưa thanh toán tiền. Vì quy định của công ty, anh Thành phải gọi điện đòi tiền khách mới nhận được tiền công giao hàng là 4.000 đồng. Sau đó, anh Thành bị chị gái này đánh giá "sao xấu" trên app giao hàng. Chị Đào cho biết nếu bị đánh giá "sao xấu", anh Thành sẽ bị công ty phạt 500.000 đồng. Nhưng thời điểm Tết, 500.000 đồng quá lớn, nên chồng chị tìm đến nhà chị này nói chuyện, từ đó xảy ra sự việc trên. Chị Đào cho hay, những ngày gần Tết, chồng nhận đơn chạy liên tục từ sáng tới khuya để có tiền sắm Tết cho vợ con. Mấy hôm trước, anh nhận tiền công và đưa cho vợ để mua quần áo cho hai mẹ con. Thương chồng, chị Đào ra chợ mua cho anh 3 bộ quần áo cùng giày mới để mặc Tết. Áo quần còn nguyên trong hộp mà chồng đã không còn, quần áo mới anh chưa kịp mặc. "Chồng tôi còn hứa 27 Tết sẽ chở hai mẹ con về quê ngoại ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhưng lời hứa chưa thành thì anh đã…", chị Đào nghẹn giọng ôm chặt con gái vào lòng. Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang (phải), thăm hỏi gia đình nạn nhân (Ảnh: Hoài Sơn). Ông Trần Viết Thông (55 tuổi, cha anh Thành) cho hay con trai là người chịu thương chịu khó, trước kia làm phụ hồ. Gần hai năm qua, anh Thành làm nghề giao hàng để nuôi vợ và con gái nhỏ. Ngoài thời gian đi giao hàng, anh Thành còn đi bắt ốc, câu cá để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Theo ông Thông, khi khám nghiệm tử thi của con trai, Công an huyện Hòa Vang cho biết nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não. Ông Thông kiến nghị cơ quan công an xử lý nghiêm các đối tượng gây án để răn đe và lấy lại công bằng cho con trai. Liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã bắt tạm giam 3 nghi phạm là Trần Văn Minh T., Nguyễn Thanh T. và Trần Hoàng Th.. Ba nghi phạm đang bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp). Ông Tô Văn Hùng, Bí Thư Huyện ủy Hòa Vang, cho biết đã đề nghị xã Hòa Phước tạo điều kiện, động viên vợ con của nạn nhân tiếp tục sinh sống tại địa phương. Trước mắt chính quyền sẽ đưa gia đình anh Thành vào diện hộ nghèo để được thụ hưởng các chính sách an sinh. Về lâu dài, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết địa phương sẽ hỗ trợ vợ anh Thành có công việc ổn định, gần nhà để trang trải cuộc sống, giúp cháu gái học hành đàng hoàng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "cha mất mà con phải nghỉ học". Theo cơ quan điều tra, tối 17/1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành đi xe máy đến nhà chị T.T.T. (26 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng. Thời điểm này, chị T. không ở nhà. Thấy anh Thành đã uống rượu bia nên người thân của chị T. khuyên anh này đi về nhưng không được. Một lúc sau, chị T. cùng với Trần Văn Minh T. và Nguyễn Thanh T. (bạn của chị T.) về đến nhà và có lời qua tiếng lại với anh Thành. Thấy vậy, 2 người bạn chị T. đã xông vào dùng tay đánh anh Thành. Sau đó, Trần Hoàng Th. (em ruột chị T.) về đến nhà và cũng xông vào đánh nạn nhân. Sau khi được can ngăn, cả 3 mới dừng lại. Anh Thành lên xe về nhà rồi lên giường nằm ngủ; người nhà phát hiện nạn nhân tử vong sau đó.