CSGT chặn đường tài xế xe chạy đêm… mời cà phê

Ngoài tuần tra kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, Trạm CSGT Krông Búk còn mời tài xế xe đi đêm uống cà phê để tỉnh táo di chuyển chặng đường dài. Chiều 23/1, Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Krông Búk, Phòng CSGT Đắk Lắk cho biết, đơn vị tổ chức mô hình "Lái xe tỉnh táo, vạn dặm bình an", triển khai điểm phát cà phê miễn phí cho tài xế di chuyển ban đêm, khi lưu thông qua địa bàn. Theo đó, Trạm CSGT Krông Búk chọn địa điểm tại km94, huyện Ea H'leo, làm nơi kiểm soát các phương tiện lưu thông ban đêm về hàng hóa, hành khách và mời cà phê, nước trà miễn phí cho các tài xế. Tài xế xe khách ấm lòng khi được CSGT Đắk Lắk mời cà phê miễn phí (Ảnh: Uy Nguyễn). Khi yêu cầu tài xế dừng xe, Trạm CSGT Krông Búk ngoài kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sẽ nhắc nhở tài xế lái xe an toàn, đúng tốc độ cho phép và với các trường hợp tài xế có dấu hiệu bất thường sẽ cho kiểm tra ma túy. "Chúng tôi mong muốn các tài xế nhất là xe khách đưa đón người dân về quê đón Tết Nguyên đán, phải tuân thủ đúng luật lệ giao thông và phải tỉnh táo, tránh buồn ngủ khi di chuyển trên tuyến đường dài, nên mời bác tài những ly cà phê ấm nóng để động viên", Đại úy Thanh chia sẻ. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai, điểm phát cà phê miễn phí đã tiếp đón gần 100 tài xế đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh mời cà phê, CSGT còn nhắc nhở tài xế lái xe đường dài, luôn tỉnh táo khi di chuyển để đảm bảo an toàn cho hành khách (Ảnh: Uy Nguyễn). Phó trưởng Trạm CSGT Krông Búk cho biết thêm, mô hình sẽ được triển khai đến qua Tết Nguyên đán nhằm động viên tài xế lái xe an toàn. Anh Nguyễn Văn Năm, tài xế xe khách tuyến Gia Lai - TPHCM cho biết, anh rất bất ngờ khi lực lượng CSGT Đắk Lắk ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, mời cà phê miễn phí và nhắc nhở tài xế phải lái xe an toàn để chở bà con về quê nhà đón Tết cùng gia đình. "Những ngày cận Tết Nguyên đán anh em tài xế chúng tôi khá vất vả khi lịch di chuyển khá dày để phục vụ người dân. Trước tình cảm của lực lượng CSGT tại Đắk Lắk, tài xế chúng tôi cảm thấy ấm lòng và càng ý thức được trách nhiệm của mình khi vận chuyển hành khách đường dài", tài xế Năm cho hay.