Gần Tết, app ngân hàng thi nhau bận 'bảo trì' đột xuất

Càng gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các ngân hàng liên tục gặp sự cố với tình trạng khách hàng không thể đăng nhập app ngân hàng trong thời gian dài. BIDV, Techcombank và TPBank là những ngân hàng gần đây gặp tình trạng lỗi app, không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử. Mới đây nhất, từ khoảng 18h đến 21h tối 22/1, khách hàng của BIDV không thể đăng nhập vào ứng dụng BIDV SmartBanking để thực hiện các giao dịch trực tuyến. Nhiều khách hàng đã không thể thanh toán tiền qua app của BIDV trong quãng thời gian này, càng cố gắng thì chỉ nhận được thông báo với nội dung khác nhau, khi thì là “kết nối tới hệ thống bị gián đoạn, quý khách vui lòng thử lại sau”; sau đó lại chuyển thành “BIDV sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống SmartBanking trong khoảng thời gian từ 18h00 ngày 22/1/2025 đến 21h30 ngày 22/1/2025. Trong thời gian này, dịch vụ SmartBanking có thể bị gián đoạn... ”. Tuy nhiên, việc BIDV thông báo bảo trì không hề báo trước, khách hàng đi siêu thị, mua sắm Tết không thể thanh toán, đăng nhập nhiều lần bị treo mới nhận tin nhắn báo bảo trì. Tình trạng đăng nhập không ổn định đối với app ngân hàng BIDV kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong khi nhu cầu thanh toán thời điểm cuối năm tăng cao. Đến gần nửa đêm cùng ngày, rất nhiều khách hàng vẫn “ngơ ngác” hỏi nhau trên fanpage của BIDV. BIDV chỉ gửi thông báo sau khi khách hàng nhiều lần đăng nhập thất bại. Một số khách hàng cho rằng, app lỗi hay nâng cấp, bảo trì hệ thống thì ngân hàng cũng nên có thông báo chính thức để khách hàng được yên tâm. Bởi, ngoài thông tin hiển thị trên app, BIDV không có bất cứ thông báo nào trên fanpage, website của ngân hàng về kế hoạch bảo trì này. VietNamNet đã liên hệ với BIDV nhưng chưa nhận được phản hồi về sự việc này. Trước đó, ngày 16/1, khách hàng của Techcombank cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi không thể đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng. Việc này khiến khách hàng không thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay thực hiện các giao dịch khác. Do thời điểm xảy ra sự cố vào buổi trưa nên nhiều người bông đùa: “Nhiều khách hàng của Techcombank đi ăn trưa nhưng không dám đứng lên”. Rất may sự cố chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự cố lớn nhất đối với app ngân hàng gần đây xảy ra với TPBank. Từ đêm 11/12/2024, các khách hàng TPBank không thể thực hiện giao dịch do không vào được ứng dụng của TPBank. Sự cố này kéo dài 23 tiếng đồng hồ, đến tối muộn ngày 12/12/2024 mới được khắc phục. Nhiều khách hàng cho biết họ cũng gặp tình huống khó xử khi không thể thực hiện thanh toán, trong khi nhân viên giao hàng (shipper) đã đến giao hàng. Quá tải trong thanh toán khi nhu cầu thanh toán dịp cuối năm tăng đột biến được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc các app ngân hàng bị gián đoạn giao dịch. Bên cạnh sự cố lớn, các sự cố lẻ tẻ vẫn diễn ra với các ứng dụng ngân hàng dịp cuối năm. Câu chuyện nổi sóng mạng xã hội gần đây là một khách hàng đã không thể đăng nhập được app ngân hàng để thanh toán đĩa miến xào vào lúc 4h sáng và đã phải chấp nhận vay trả góp nhiều triệu đồng qua ứng dụng ngân hàng khác để có tiền trả cho chủ quán miến. Sau hàng loạt sự cố với app ngân hàng diễn ra liên tục gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ kinh nghiệm nên mở tài khoản tại ít nhất 2 ngân hàng và phải duy trì số dư ở cả 2 tài khoản đề phòng khi 1 trong 2 tài khoản dính lỗi, sự cố thì người dùng không rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như trên.