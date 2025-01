Ba câu chuyện trọng đại của thế giới AI từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức

Chỉ trong vài ngày từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, thế giới AI đã trải qua nhiều sự kiện lớn. Project Stargate Hôm 21/1, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo Project Stargate, liên doanh AI do OpenAI, Oracle, SoftBank dẫn đầu để đầu tư hàng tỷ USD vào xây dựng hạ tầng AI của Mỹ. Project Stargate có kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD trong 4 năm tới để xây dựng các dự án AI mới tại Mỹ, bao gồm 20 trung tâm dữ liệu mới, bắt đầu từ Abilene, Texas. OpenAI nói sẽ triển khai 100 tỷ USD ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Project Stargate ngày 21/1. Ảnh: Bloomberg Mục tiêu của Stargate nhằm giúp củng cố vị trí dẫn đầu AI của Mỹ, tạo 100.000 việc làm, tăng cường an ninh quốc gia khi Mỹ đang trong cuộc đua với Trung Quốc. CEO OpenAI Sam Altman cho biết, dự án sẽ giúp Mỹ đạt trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI). SoftBank sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho dự án, còn OpenAI có trách nhiệm vận hành. ARM, Microsoft, Nvidia, Oracle cùng hỗ trợ về công nghệ. Cùng lúc này, Stargates sẽ thúc đẩy nhu cầu năng lượng. Tổng thống Trump nói, ông muốn các nhà phát triển AI tiếp cận nguồn điện dễ dàng hơn để chạy các trung tâm dữ liệu và xây dựng nhà máy điện. Đáng chú ý, Elon Musk, nhà sáng lập xAI kiêm đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả chính phủ, không có mặt trong danh sách liên quan đến dự án. Musk đã lên tiếng quan ngại về khả năng duy trì trách nhiệm tài chính của SoftBank. OpenAI có đối thủ xứng tầm từ Trung Quốc Đầu tuần này, startup Trung Quốc DeepSeek công bố bộ mô hình AI nguồn mở DeepSeek-R1, tương tự các mô hình AI o1 của OpenAI. Theo báo cáo mà công ty tung ra, mô hình R1 có thể tương đương, thậm chí vượt trội o1 trong một số điểm chuẩn toán học, suy luận và lập trình. Hơn nữa, nó còn rẻ hơn nhiều. Các mô hình nguồn mở của nó miễn phí, trong khi để truy cập DeepSeek R1 API chỉ tốn một phần nhỏ so với chi phí của OpenAI. OpenAI cho phép truy cập không giới hạn mô hình o1 thông qua ChatGPT Pro giá 2.400 USD/năm. Nếu DeepSeek hoặc bất kỳ mô hình AI nguồn mở nào khác cung cấp chức năng tương tự nhưng miễn phí, đây sẽ là nguy cơ đối với các hãng đang muốn kiếm tiền từ việc bán công nghệ. Nó cho thấy Trung Quốc vẫn là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vũ trang AI, bắt kịp Silicon Valley và trong vài trường hợp còn vượt trội. Ông Trump thu hồi sắc lệnh hành pháp về AI Ngay sau khi nhậm chức, ngày 20/1, ông Trump đã thu hồi sắc lệnh hành pháp về AI mà người tiền nhiệm ký ban hành năm 2023, tháo bỏ “xiềng xích” với công nghệ này. Sắc lệnh hành pháp nói trên nhằm giảm rủi ro AI và yêu cầu các công ty đào tạo mô hình AI tiên tiến phải tiết lộ chi tiết về chúng, bao gồm kết quả bài kiểm tra an toàn cho chính phủ liên bang. Nó cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị thiết lập tiêu chuẩn cho việc kiểm thử và xử lý bất kỳ rủi ro nào. Từ lâu, Tổng thống Trump đã chỉ trích sắc lệnh này. Ông cũng thu hồi gần 80 sắc lệnh khác. Không rõ ông Trump sẽ xử lý các vấn đề AI khác như thế nào, chẳng hạn những hạn chế về xuất khẩu công nghệ và chip AI, kiểm soát xuất khẩu mô hình AI… (Theo Insider)