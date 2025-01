Ngày cuối năm ở 'Miền đất thiêng Quảng Trị nở hoa hòa bình'

Những ngày cuối năm, dòng người hối hả ngược xuôi ra Bắc, vào Nam về quê vui Tết đoàn viên. Trên hành trình ngang qua “Miền đất thiêng Quảng Trị nở hoa hòa bình”, nhiều người đến các nghĩa trang, thắp nén tâm hương tri ân hàng vạn liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây khi mùa xuân đang về. Ngày giáp Tết, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, nơi yên nghỉ của hơn 10 vạn người con mọi miền Tổ quốc, các khu mộ được dọn dẹp sạch sẽ. Chiều cuối năm, tiết trời se lạnh, không gian nghĩa trang thật vắng lặng, yên tĩnh. Thi thoảng có vài ba người chầm chậm bước vào nghĩa trang trên tay cầm bó hoa tươi, nén hương thơm. Mọi người đến khu tượng đài trung tâm thành kính thắp nén tâm hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ nơi này. Đàn chim bồ câu ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 Anh Lê Văn Hưng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cùng mẹ, vợ và hai con từ thành phố Đà Nẵng đi ô tô về quê ăn Tết. Trên đường ngang qua tỉnh Quảng Trị, cả nhà cùng đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, thành phố Đông Hà và nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh. Anh Lê Văn Hưng rất xúc động khi thắp nén hương thơm lên phần mộ: “Em và gia đình rất xúc động. Khi đến đây, chúng em thấy rất nhiều anh hùng, liệt sĩ nằm yên nghỉ tại đây. Rất nhiều người đã hy sinh để ngày hôm nay chúng em được sống, làm việc trong hòa bình, cống hiến cho đất nước. Chúng em cũng cố gắng làm sao xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”. Nằm về phía Tây, cách thành phố Đông Hà chừng 6 cây số, nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, trên quốc lộ 9 là nơi an nghỉ của hơn 11.000 anh hùng, liệt sĩ. Khuôn viên nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi xanh mướt, yên bình. Điều đặc biệt ở đây, mỗi khi có người vào nghĩa trang viếng hương, đàn chim bồ câu sà xuống, quấn quýt bên chân người, mang lại cảm giác gần gũi. Nhiều du khách đến nghĩa trang viếng hương các anh hùng, liệt sĩ ngày cuối năm Bước chầm chậm giữa những khu mộ chưa xác định thông tin, bà Nguyễn Thị Khen, 75 tuổi, quê ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình nán lại lâu hơn bên mỗi phần mộ. Thắp nén nhang lên mộ liệt sĩ, tay bà run run, mắt ngấn lệ. Anh trai bà Khen hy sinh ở chiến trường miền Nam, sau nhiều năm tìm kiếm, hài cốt của anh trai bà đã được gia đình đưa về quê nhà an táng. Những năm gần đây, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, cả nhà cảm thấy ấm lòng khi phần mộ anh trai ở gần nhà, mọi người thay nhau hương khói. Bà Khen thấu hiểu cảm xúc của những gia đình có người thân là liệt sĩ chưa tìm được hài cốt hoặc chưa biết thông tin. “Tôi có một ông anh là liệt sĩ nên khi đến đây để thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ ở đây tôi rất xúc động. Các anh đã hy sinh để bảo vệ đất nước cho mình được sống trong hòa bình, độc lập, tự do như bây giờ. Hiện giờ nhiều gia đình vẫn còn đang đi tìm chưa biết phần mộ của các anh ở lối nào, ở đâu nữa. Nhiều người vẫn chưa được tìm thấy, vẫn còn đang rất muốn tìm thấy người thân. Gia đình rất thương nhớ các liệt sĩ, con cháu mong muốn tìm được mộ phần bố mẹ để về quê cha, đất mẹ. Giờ này, nhiều bố mẹ cũng mong muốn tìm được con, cháu mình để về nhà, về quê chăm sóc. Tôi cũng mong các anh về ăn Tết cùng gia đình, sớm đoàn tụ với gia đình”, bà Khen xúc động chia sẻ. Ông Hoàng Thạnh, 60 tuổi là một trong những nhân viên thầm lặng gìn giữ vẻ tôn nghiêm của Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 Ông Hoàng Thạnh, 60 tuổi là một trong những nhân viên thầm lặng gìn giữ vẻ tôn nghiêm của Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Đã 15 năm làm việc ở đây, công việc hàng ngày của ông là hương khói, chăm sóc, quét dọn, vệ sinh khuôn viên hơn 1.000 phần mộ liệt sĩ do mình đảm trách. Thời gian dài làm việc ở đây, ông Thạnh chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động. “Tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhưng đáng nhớ nhất là trong khoảng 10 năm gần đây, tôi được giao trách nhiệm tiếp nhận tất cả các sinh phẩm và hài cốt liệt sĩ hy sinh ở khắp vùng miền Quảng Trị và nước bạn Lào để về an táng ở nghĩa trang. Mỗi lần được tiếp nhận như vậy, nhìn thấy những phần hài cốt được bọc trong những cái võng, những cái bạt của bộ đội chuyển về đây, chúng tôi rất cảm động. Những anh ra đi khi mới 18, 20, khi trở về đây chỉ còn một nắm xương, vài ba cái răng… Hiện giờ, tôi đang quản lý tạm thời những mẫu vật đó để chờ chuyển ra Trung ương giám định ADN. Mỗi lần nhìn nhận những mẫu vật phẩm, những mẫu sinh phẩm đó, chúng tôi luôn luôn cảm động", ông Thạnh cho biết. Trong số hơn 11 ngàn anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị có hơn 6.000 phần mộ chưa xác định được thông tin và 1.000 ngôi mộ chỉ xác định được một phần thông tin. Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 hiện có 11 cán bộ, nhân viên. Mỗi người chăm sóc hơn 1.000 phần mộ liệt sĩ. Từ việc quét dọn khuôn viên, nhổ cỏ, quét vôi đến thay cát lư hương đều được họ thực hiện thường xuyên. Thắp nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Vào những ngày lễ lớn hay dịp Tết, công việc càng bận rộn hơn, đảm bảo phần mộ các liệt sĩ sạch đẹp, khang trang, ấm cúng, sẵn sàng tiếp đón phục vụ cán bộ, nhân dân khắp nơi đến viếng hương. Bà Đinh Thị Minh Lý, phụ trách quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị tâm sự: “Vào dịp cuối năm, chuẩn bị đón Tết cổ truyền, anh em ban quản lý ra sức tổng dọn vệ sinh toàn bộ nghĩa trang. Bên cạnh đó, có thêm sự phối hợp giúp đỡ của 50 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 tổng dọn sạch sẽ các khu vực trong khuôn viên nghĩa trang này. Chúng tôi phát quang, dọn cỏ và bây giờ sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị đón tiếp các đoàn khách đến. Ở Nghĩa trang Đường 9, dịp Tết cũng là dịp khách đến thắp hương rất đông”. Tỉnh Quảng Trị hiện có 72 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi yên nghỉ của hơn 6 vạn anh hùng, liệt sĩ mọi miền Tổ quốc, trong đó có hai nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Đường 9. Từ lâu vùng đất lửa Quảng Trị trở thành địa chỉ đỏ, nơi tìm về của du khách thập phương. Miền đất thiêng Quảng Trị được chọn làm nơi tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình. Đây là điểm kết nối, làm nhịp cầu tôn vinh giá trị của hòa bình. Tất cả cùng nối chặt vòng tay, gìn giữ hòa bình và thịnh vượng.