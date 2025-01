Vụ 4 người chết ở Hà Nội: sát hại mẹ cùng vợ con, nghi phạm lên chùa cầu siêu cho nạn nhân

Sau khi sát hại vợ, 2 con và người mẹ bị bệnh lâu ngày, nghi phạm Vũ Văn Vương bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi thuê xe ôm đến chùa cầu siêu cho các nạn nhân. Tối 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội di lý Vũ Văn Vương (SN 1973, ở thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên) từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Hà Nội để điều tra hành vi sát hại 4 người trong gia đình. Vũ Văn Vương khai nhận, ngày 15/1, hắn lần lượt ra tay sát hại vợ và con trai, con gái rồi giấu xác dưới gầm giường. Đến khoảng 1h ngày 16/1, Vương tiếp tục sát hại người mẹ bị bệnh lâu ngày nằm một chỗ trên giường. Sau khi gây án, Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết. Cơ quan công an bắt giữ Vương và đang di lý về Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Phong) Đến chiều 16/1, Vương đón xe khách từ Hà Nội bỏ trốn vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe khách đi từ Đà Nẵng đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuê xe ôm đến chùa Liên Trì (đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu) để cầu siêu cho các nạn nhân. Bước đầu, Vương khai động cơ phạm tội là muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo. Trước đó, khoảng 14h ngày 17/1, chị V.T.U.T. (SN 1985, ở thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long) đến nhà anh trai thì phát hiện bà Đào Thị N. (SN 1946) tử vong ở phòng khách. Chị T. vừa khóc gọi người dân ở gần đó đến trợ giúp. Sau đó, chị T. kiểm tra tiếp trong nhà và phát hiện dưới gầm giường trong phòng ngủ có thi thể của chị dâu là Đỗ Thị T. (SN 1975) cùng các cháu Vũ Thu H. (SN 2006), Vũ Thành T (SN 2008) nằm dưới gầm giường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án, truy bắt hung thủ. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng nghi vấn là Vũ Văn Vương thời điểm gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tập trung tối đa lực lượng trinh sát tinh nhuệ nhất, đồng thời được sự hỗ trợ giúp sức Cục Cảnh sát Hinh sự và công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban chuyên án và các đơn vị nghiệp vụ tập trung truy tìm, bắt giữ được Vũ Văn Vương tại chùa Liên Trì. Vụ án đang được Công an TP Hà Nội và các đơn vị phối hợp điều tra xử lý. Minh Tuệ