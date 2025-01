Điểm tin Công nghệ 24/1: iPhone 17 sẽ được Apple trang bị công nghệ tản nhiệt mới

LinkedIn bị kiện vì sử dụng thông tin khách hàng để đào tạo mô hình AI; Apple phát hành bản cập nhật iOS 18.3 RC - LinkedIn bị kiện vì sử dụng thông tin khách hàng để đào tạo mô hình AI Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện lớn khi mạng xã hội LinkedIn do họ sở hữu bị cáo buộc tiết lộ trái phép tin nhắn riêng tư của người dùng để huấn luyện AI. Một đơn kiện tập thể mới đây đã cáo buộc LinkedIn âm thầm thêm một cài đặt quyền riêng tư vào nền tảng của họ vào tháng 8 năm ngoái. Điều đáng nói là, cài đặt này cho phép LinkedIn chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng gói Premium mà không có sự đồng ý từ họ. Vào ngày 18/9, LinkedIn đã lặng lẽ điều chỉnh chính sách bảo mật, mở đường cho việc sử dụng dữ liệu người dùng để huấn luyện AI. Thậm chí, công ty này còn khẳng định rằng, những người dùng đã chọn không chia sẻ dữ liệu vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Đơn kiện cho thấy LinkedIn, mạng xã hội chuyên về doanh nghiệp và việc làm, đã cố tình che giấu hành vi vi phạm quyền riêng tư của người dùng bằng cách âm thầm cập nhật chính sách. Điều này chứng tỏ công ty hoàn toàn ý thức được rằng họ đã vi phạm cam kết ban đầu. Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở San Jose, California, cáo buộc LinkedIn đã vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của hàng triệu người dùng gói Premium. Theo đơn kiện, những người đã sử dụng tính năng InMail trước ngày 18 tháng 9 có thể đã trở thành nạn nhân của hành vi lạm dụng dữ liệu cá nhân để đào tạo AI. Đơn kiện cáo buộc LinkedIn đã vi phạm nhiều quy định pháp luật, bao gồm hợp đồng và luật cạnh tranh không lành mạnh của California. Bên cạnh đó, mỗi người dùng bị ảnh hưởng sẽ yêu cầu bồi thường 1.000 USD theo quy định của Đạo luật truyền thông lưu trữ. Vụ kiện được đệ trình vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một liên doanh quy mô lớn giữa Microsoft, Oracle và SoftBank, với sự tham gia của OpenAI, đang được hình thành với mục tiêu đầu tư 500 tỷ đô la để xây dựng một hệ thống hạ tầng trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại Hoa Kỳ. - ASUS đánh dấu một năm nhiều thành công trong hành trình tiên phong phổ cập laptop AI tại Việt Nam Năm 2024 đánh dấu một năm quan trọng cho sự phát triển của laptop AI, khi các nhà sản xuất toàn cầu và các ông lớn trong ngành chip khởi động một chu kỳ đổi mới, đồng loạt ra mắt các thế hệ chip tích hợp NPU (Neutral Processing Unit) chuyên cho các tác vụ AI. Công ty nghiên cứu thị trường Gartner dự báo laptop AI được kỳ vọng chiếm 51% tổng lượng laptop xuất xưởng vào năm 2025. ASUS là thương hiệu đầu tiên mang chiếc laptop AI đạt chuẩn Copilot+ PC đầu tiên đến người dùng Việt Nam khi ASUS Vivobook S 15 ra mắt vào tháng 7/2024. Được trang bị vi xử lý Snapdragon X Elite của Qualcomm, Vivobook S 15 đã giúp ASUS tái định nghĩa các tiêu chuẩn về hiệu năng cũng như thời lượng pin của laptop Windows. Ngay sau Vivobook S 15, những chiếc laptop AI đầu tiên đạt Copilot+ PC trang bị vi xử lý của Intel và AMD cũng được đưa về Việt Nam qua ASUS Zenbook S 14 với chip Intel Core Ultra 7 (Series 2), và ROG Zephyrus G16 trang bị AMD Ryzen AI 9 HX 370. Tính đến hết năm 2024, ASUS chiếm lĩnh 74% thị phần laptop AI tại Việt Nam. “Tích hợp AI đã, đang và sẽ là xu hướng tất yếu của ngành laptop trong tương lai. Với hướng đi hiển nhiên này của thị trường, việc trang bị phần cứng hỗ trợ AI ngay từ bây giờ không chỉ giúp laptop đáp ứng tốt các yêu cầu hiện tại mà còn đảm bảo khả năng thích nghi lâu dài cho một thiết bị mà đối với hầu hết mọi người là một khoản đầu tư lâu dài.” Ông Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào) của ASUS nhận định. - Tòa án cấp cao London ra phán quyết có lợi cho Google Ngày 22/1, Tòa án cấp cao London (Anh) đã đưa ra phán quyết có lợi cho công ty Google, theo đó ngăn việc thi hành phán quyết của tòa án Nga đối với “đại gia” công nghệ này của Mỹ. Đại diện Google đã bày tỏ hài lòng với quyết định trên. Tháng 3/2022, Google đã ngừng dịch vụ quảng cáo tại Nga và tạm dừng hoạt động kiếm tiền từ nội dung liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Kể từ đó, Google đã chặn hơn 1.000 kênh YouTube, bao gồm cả kênh tin tức do Chính phủ Nga tài trợ, và hơn 5,5 triệu video. Năm 2022, kênh truyền hình Tsargrad TV đệ đơn kiện Google tại Nga. Hai năm sau đó, hãng truyền thông nhà nước RT cũng có động thái tương tự. Tháng 10/2024, tòa án tại Nga ra phán quyết phạt Google hàng tỷ ruble vì đã chặn các kênh truyền hình của nước này trên YouTube. Số tiền phạt sẽ tăng lên hằng ngày cho đến khi tiền phạt được nộp đủ. Thẩm phán Tòa án cấp cao London Andrew Henshaw đã ra phán quyết cho phép Google được miễn thi hành vĩnh viễn với lý do các điều khoản và điều kiện của Google và YouTube yêu cầu các tranh chấp phải được giải quyết tại tòa án ở Anh. Ông Henshaw cho biết cơ quan chịu trách nhiệm thanh lý tài sản của Google Nga ước tính tổng số tiền phạt mà Google phải đối mặt cao hơn tới 20.000 tỷ lần so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới. Tại một phiên điều trần vào tháng 11/2024, các luật sư đại diện cho Google nói rằng riêng khoản tiền phạt tính bằng ruble đối với chi nhánh Google tại Nga đã lên tới con số có tới 36 số 0. - Apple phát hành bản cập nhật iOS 18.3 RC Mới đây, Apple đã tung ra bản iOS 18.3 RC (Release Candidate) cho các nhà phát triển và người thử nghiệm beta công khai. Bản cập nhật này xuất hiện sau khoảng một tuần kể từ khi Apple phát hành bản beta thứ 3 bao gồm những thay đổi lớn hơn với tính năng tóm tắt thông báo của Apple Intelligence. iOS 18.3 RC có số bản dựng 22D60 và dành cho tất cả người dùng thử nghiệm beta cũng như cho các nhà phát triển. iOS 18.3 là bản cập nhật tương đối nhỏ so với bản cập nhật iOS 18.1 và iOS 18.2. Tuy nhiên, tuần trước Apple đã thay đổi hướng đi và tung ra một số thay đổi quan trọng đối với tính năng tóm tắt thông báo của Apple Intelligence. Được biết, Apple đã thực hiện một số thay đổi với iOS 18.3 beta 3 gồm: - Thông báo của Apple Intelligence tạm thời bị vô hiệu hóa trên mục Tin tức & giải trí sẽ trở lại trong bản cập nhật phần mềm mới. - Người dùng có thể tóm tắt thông báo của một ứng dụng cụ thể ngay trên Màn hình khóa của iPhone. - Tóm tắt thông báo được in nghiêng để phân biệt với phiên bản thường. - Khi người dùng bật tính năng tóm tắt thông báo, Apple sẽ nêu rõ tính năng này bằng beta và có thể chứa lỗi. Nhiều khả năng iOS 18.3 RC sẽ là bản thử nghiệm beta cuối cùng và gần như hoàn thiện trước khi phát hành bản chính thức. - iPhone 17 sẽ được Apple trang bị công nghệ tản nhiệt mới Theo một báo cáo gần đây, dòng iPhone 17 sắp ra mắt của Apple sẽ tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi giống trên điện thoại Android nhằm nâng cao hiệu quả tản nhiệt.Theo dõi Baoquocte.vn trên Trang công nghệ Trung Quốc MyDrivers cho biết toàn bộ dòng iPhone 17, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, sẽ được Apple trang bị công nghệ tản nhiệt mới này. Công nghệ buồng hơi đã được áp dụng phổ biến trên nhiều thiết bị Android cao cấp. Cơ chế hoạt động của buồng hơi là phân tán nhiệt đều trên toàn bộ bề mặt, giúp tránh hiện tượng giảm hiệu suất do nhiệt độ tăng cao. Điều này đặc biệt hiệu quả trên các thiết bị có thiết kế mỏng, đảm bảo hiệu năng luôn ổn định. Trước đây, iPhone 15 Pro từng gặp tình trạng quá nhiệt, nhưng vấn đề này đã được khắc phục nhờ hệ thống tản nhiệt mới của iPhone 16 Pro. Tuy vậy, theo một số báo cáo cho thấy, thiết bị vẫn đối mặt với khó khăn khi chịu tải nhiệt cao ở mức quá cao. Vì vậy, giải pháp tản nhiệt buồng hơi được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề này, giúp duy trì hiệu suất ổn định hơn. Vào năm ngoái, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị một hệ thống làm mát độc quyền, kết hợp công nghệ buồng hơi với tấm graphene. Trong khi báo cáo mới nhất, nhà phân tích này cho biết các mẫu iPhone khác ra mắt vào năm 2025 sẽ chỉ áp dụng công nghệ tấm graphene mà không có buồng hơi. Nếu tin đồn này trở thành sự thật, hệ thống tản nhiệt buồng hơi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho dòng iPhone 17, như: duy trì hiệu suất ổn định, ngăn chặn hiện tượng giảm tốc độ do quá nhiệt; cải thiện khả năng xử lý các tác vụ nặng, tối ưu cho những ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao như chơi game đồ họa mạnh hoặc chỉnh sửa video; đồng thời cho phép thiết kế mỏng hơn mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả tản nhiệt. Theo thông lệ hàng năm, các mẫu iPhone mới dự kiến sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9/2025. Dòng sản phẩm iPhone năm 2025 sẽ bao gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng.