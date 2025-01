Bản tin Xe cộ 24/1: Vượt mặt Tesla và Mercedes, Toyota là thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới

Lộ diện Mitsubishi Pajero Sport 2026 hầm hố, kỳ vọng 'xóa dớp' khi về Việt Nam; Yamaha MT-25 2025 trình làng - Lộ diện Mitsubishi Pajero Sport 2026 hầm hố, kỳ vọng 'xóa dớp' khi về Việt Nam Mitsubishi Pajero Sport 2026 bị bắt gặp trên đường chạy thử với nhiều nét thiết kế được cho là mới mẻ và hầm hố hơn dù vẫn đang được ngụy trang kỹ lưỡng. Dựa trên các hình ảnh được chia sẻ bởi Carscoops, phần đầu xe Pajero Sport 2026 thế hệ mới có nhiều nét tương đồng với “anh em” Triton. Cụm lưới tản nhiệt được mở rộng hơn với các thanh nan ngang cỡ lớn. Ở phía dưới là các hốc hút gió lớn. Cụm đèn pha LED tách biệt hẳn với dải đèn định vị ban ngày. Thân xe cũng sở hữu thiết kế vuông vức hơn, tương tự như mẫu bán tải Triton đã ra mắt thị trường Việt Nam năm 2024. Các đường gân nổi rõ ràng và vuốt thẳng tạo nhiều mảng khối cơ bắp cho chiếc xe. Dù vậy, phần đuôi xe vẫn mang nhiều nét thiết kế của thế hệ hiện tại. Giới thạo xe dự đoán Pajero Sport 2026 sẽ dùng chung hệ khung gầm với Triton nhằm duy trì sự cứng cáp khi off-road. Các thông số kỹ thuật vẫn hoàn toàn bị giấu kín. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu SUV cỡ D 7 chỗ ngồi cũng sẽ trang bị hệ truyền động tương tự Triton. Cụ thể, xe có 3 tùy chọn động cơ 2.4L xăng và dầu cùng động cơ tăng áp 2.4L, công suất từ 148 mã lực đến 201 mã lực tùy từng phiên bản. Hộp số cũng sẽ có 2 tùy chọn sàn 6 cấp và tự động 6 cấp. Mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport đang bán tại thị trường Việt Nam là thế hệ thứ 3 đã được ra mắt từ năm 2015. Như vậy, sau 9 năm mẫu xe gầm cao cỡ D mới có thế hệ hoàn toàn mới. - Vượt mặt Tesla và Mercedes, Toyota là thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới Năm 2024 chứng kiến sự thay đổi lớn trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu, khi Toyota vươn lên trở thành thương hiệu ô tô giá trị nhất, vượt qua các ông lớn như Mercedes-Benz và Tesla. Theo báo cáo năm 2025 của Brand Finance, hãng nghiên cứu toàn cầu về quản lý và định giá thương hiệu, Toyota hiện có giá trị 64,7 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước và vươn lên vị trí thứ 18 trong danh sách các thương hiệu giá trị nhất toàn cầu. Trong khi đó, Mercedes-Benz, thương hiệu dẫn đầu năm 2024, tụt xuống vị trí thứ hai với giá trị 53 tỷ USD, giảm 11% so với năm 2024. Hyundai Group giữ vững vị trí thứ ba với giá trị gần 50 tỷ USD. Tesla, á quân năm 2024, đã tụt hai bậc xuống vị trí thứ tư với giá trị giảm mạnh từ 58,3 tỷ USD năm ngoái xuống còn 43 tỷ USD. Điều này gây bất ngờ, khi tài sản của Elon Musk tiếp tục tăng mạnh vào năm 2024, nhưng giá trị thương hiệu của Tesla lại giảm. Brand Finance cho rằng sự lỗi thời của các dòng xe Tesla và những tranh cãi xung quanh Musk trong các lĩnh vực ngoài ô tô, bao gồm chính trị, có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này. - Mazda6 chính thức bị "khai tử" vì tiêu chuẩn an toàn mới Mazda đã chính thức thông báo khai tử mẫu xe Mazda6 tại thị trường Autralia sau 22 năm hiện diện. Quyết định này đánh dấu một bước lùi của dòng xe từng được yêu thích, khi không thể đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe mới tại quốc gia này. Dù được trang bị các tính năng tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động (AEB) và hệ thống hỗ trợ lái xe (ADAS), Mazda6 vẫn không thể vượt qua các tiêu chuẩn mới do Australian Design Rule 98/00 đặt ra, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Những quy định này đã tạo ra áp lực lớn đối với nhiều hãng xe, khiến hàng loạt mẫu xe bị buộc phải dừng sản xuất, và Mazda6 không phải là ngoại lệ. Ra mắt lần đầu tại Autralia vào năm 2002, Mazda6 từng đạt đỉnh cao doanh số vào năm 2005 với 15.000 xe được bán ra. Tổng cộng, hơn 150.000 chiếc Mazda6 đã lăn bánh tại thị trường này, trở thành một biểu tượng của phân khúc sedan và station wagon. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ của người tiêu dùng sang dòng xe SUV, doanh số của Mazda6 sụt giảm nghiêm trọng. Theo thống kê, năm 2024, mẫu xe này chỉ bán được 1.354 chiếc tại Autralia, một con số kém xa so với thời kỳ hoàng kim. Dù rời khỏi Autralia, Mazda6 vẫn duy trì sự hiện diện tại các thị trường như Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. - Sedan siêu sang Maextro S800 chính thức lộ diện, giá dự kiến 3,43 tỷ đồng Mới đây, Huawei đã công bố hình ảnh chính thức của chiếc sedan siêu sang Maextro S800 với phong cách thiết kế ấn tượng đi kèm mức giá dự kiến từ 3,43 tỷ đồng. Maextro S800 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.480 x 2.000 x 1.536 mm và chiều dài cơ sở 3.370 mm. Kích thước này có phần ngang ngửa so với Mercedes-Maybach S-Class. Xe có ngoại thất được phối 2 màu giống phong cách của mẫu xe sang Maybach. Mâm xe của Maextro S800 cũng là mâm kín “học hỏi” từ Rolls-Royce Phantom. Trong khi đó phía đuôi xe cũng gợi liên tưởng đến mẫu Porsche Panamera. Ngoài một số chi tiết quen thuộc, được “vay mượn” từ những hãng xe nổi tiếng thì Maextro S800 có điểm nhấn riêng biệt như họa tiết bầu trời sao bao quanh đèn pha cùng tay nắm cửa. Phía trên nóc xe cũng được trang bị cảm biến LiDAR để phục vụ những tính năng lái bán tự động. Hình ảnh nội thất của Maextro S800 hiện vẫn chưa được hãng xe Trung Quốc hé lộ. Tuy nhiên, qua một số hình ảnh rò rỉ có thể thấy xe sẽ được trang bị 2 ghế ngồi thương gia sang trọng cùng bầu trời sao trên trần xe. Là thương hiệu con của Huawei nên chắc chắn Maextro S800 sẽ sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến như: hệ thống hỗ trợ dựa trên trí thông minh nhân tạo AI cùng tính năng lái bán tự động cấp độ 3. - Yamaha MT-25 2025 trình làng Yamaha mới đây đã chính thức giới thiệu phiên bản 2025 dành cho mẫu naked-bike MT-25 với một số thay đổi và các trang bị hiện đại ấn tượng. Về cơ bản, Yamaha MT-25 2025 chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới với 2 lựa chọn màu gồm: Metallic Light Grey và Matte Black. Ngôn ngữ thiết kế của xe vẫn giữ nguyên với việc sở hữu những đường nét mạnh mẽ cơ bắp. Xe nổi bật với cụm đèn pha projector LED, đèn định vị LED tạo "cặp mắt" sắc sảo ở đầu xe. Về sức mạnh, Yamaha MT-25 2025 sẽ sử dụng động cơ tương tự R25 với động cơ 250 cc, 2 xi-lanh, 4 thì, 8 van, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này tạo ra công suất tối đa 26,5 kW tại 12.000 vòng/phút với mô-men xoắn cực đại 22,6 Newton mét tại 10.000 vòng/phút, đảm bảo sức mạnh ấn tượng cho sản phẩm khi vận hành trên mọi cung đường. Giá bán của Yamaha MT-25 2025 tại thị trường Việt Nam 63.500.000 rupiah - khoảng 98 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.