Điểm tin Kinh doanh 24/1: Giá vàng: Chưa dừng đà tăng, vàng đang hướng lên lại đỉnh lịch sử

Thị trường bất ngờ tăng rực rỡ, FPT có đỉnh lịch sử mới; Giá USD ngân hàng lao dốc - Giá vàng: Chưa dừng đà tăng, vàng đang hướng lên lại đỉnh lịch sử Giá vàng thế giới hôm 23/1 tăng cao kỷ lục do tâm lý lo ngại về những chính sách thương mại dự kiến của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến giới đầu tư ồ ạt mua vào, giao dịch 2.751,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng tăng 200.000 đồng, giao dịch bán ra lần lượt ở mức 88,4 triệu đồng/lượng và 87,9 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch sáng 23/1, giá vàng các thương hiệu trong nước tiếp đà tăng theo thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 23/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 86,4-88,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 86,2 triệu đồng/lượng, bán ra 87,9 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng lần lượt ở chiều mua vào và chiều bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 86,4 triệu đồng/lượng và bán ra 88,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và chiều bán so mức kết phiên hôm qua, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 86,4-87,9 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 86,1 triệu đồng/lượng và bán ra mức 87,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên liền trước. Tính đến 10 giờ ngày 23/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 7,3 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.751,8 USD/ounce. Thị trường đi lên do USD yếu đi và bất ổn quanh các chính sách điều hành của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nhà đầu tư lo ngại rằng các chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây ra căng thẳng thương mại quốc tế và làm gia tăng sự biến động của thị trường. Chỉ số US Dollar Index đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tuần trở lại đây, khiến vàng - được định giá bằng đồng USD trở nên rẻ hơn với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, giới đầu tư lo ngại những thay đổi chính sách của ông Trump sẽ gây ra bất ổn đối với nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới, qua đó khiến dòng tiền đổ vào mặt hàng kim loại quý. Dù chưa áp thuế quan mới ngay trong ngày cầm quyền đầu tiên như cảnh báo trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế quan thêm 10% lên hàng hóa Trung Quốc và 25% lên hàng hóa Mexico và Canada từ ngày 1/2, đồng thời nói sẽ áp thuế quan lên hàng hóa châu Âu. Những tuyên bố này khiến nhà đầu tư lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu sắp bùng nổ. Vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế và địa chính trị bất ổn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, sức hấp dẫn của vàng có thể sẽ chịu ảnh hưởng nếu các chính sách mà ông Trump đẩy lạm phát lên cao hơn, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài để kiềm chế áp lực giá cả gia tăng. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng gần 99% FED không hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần sau. Giá vàng được dự báo sẽ còn biến động mạnh trong những ngày tới. - Vincom Retail báo lãi gần 4.100 tỷ đồng trong năm 2024 Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán “VRE”) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2024, với lợi nhuận sau thuế năm đạt 4.096 tỷ đồng. Trong năm 2024, doanh thu từ hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại (doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan) của Vincom Retail đạt 7.878 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.939 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.096 tỷ đồng. Đáng chú ý, Vincom Retail đã mở mới 5 trung tâm thương mại với diện tích sàn bán lẻ (GFA) bao gồm Vincom Mega Mall Grand Park, Vincom Plaza Hà Giang, Vincom Plaza Điện Biên Phủ, Vincom Plaza Bắc Giang và Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị, đạt 88 trung tâm thương mại tại 48/63 tỉnh thành trên cả nước. Xuất phát với trung tâm thương mại Vincom Center đầu tiên tại Bà Triệu, Hà Nội, Vincom Retail đã không ngừng mở rộng, đa dạng hóa hệ thống và trở thành nhà phát triển, vận hành TTTM hàng đầu tại thị trường Việt Nam. - Hơn 70.000 gia đình Việt cùng Nestlé “Cầu Tết Chất Lượng” trong tay Sau một tháng triển khai, chương trình “Cùng Nestlé, Cầu Tết Chất Lượng trong tay” đã thu hút hơn 70.000 gia đình Việt tham gia cùng khám phá Tết Chất Lượng muôn hình vạn vẻ trên khắp Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình này, Nestlé Việt Nam đã phối hợp cùng Kênh 14 tổ chức cuộc thi “Flex Tết Chất Lượng - Chốt Quà Chất Chơi” nhằm tôn vinh những giá trị và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày Tết cổ truyền. Cuộc thi đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn người tiêu dùng chia sẻ định nghĩa riêng của họ về “Tết Chất Lượng” và tạo nên hàng trăm nghìn lượt thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội xoay quanh chủ đề ý nghĩa này. Trong vô số hình ảnh và thông điệp được chia sẻ, ba chủ đề nổi bật nhất là Tết Đoàn Viên, Tết An Yên và “Tết Flex”, thu hút sự tham gia đông đảo từ giới trẻ. Những xu hướng này phản ánh rõ rệt mong muốn và tâm tư của thế hệ trẻ trong dịp Tết, khi hình ảnh gia đình sum họp, quây quần bên người thân vẫn luôn là giá trị cốt lõi được nâng niu mỗi độ xuân về. Các chương trình vẫn đang được diễn ra đến hết ngày 31/01, người tiêu dùng có thể tham gia tương tác trên trang web Gia Đình Nestlé (https://www.giadinhnestle.com....) và ghé thăm gian hàng Nestlé tại hệ thống Big C, Co.opmart để nhận được các sản phẩm quà tặng của Nestlé, cũng như tương tác và tham quan thiết kế đặc sắc, mang đậm tinh thần ngày Tết cổ truyền tại đây. - Giá USD ngân hàng lao dốc Tỷ giá USD/VND giao dịch tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm mạnh, cùng chiều với đà giảm tại thị trường tự do. Ngày 25/9, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.328 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Sở Giao dịch NHNN niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD. Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.112 đồng/USD và 25.544 đồng/USD. Cùng ghi nhận xu hướng này, giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại ngày 23/1 đã quay đầu giảm mạnh. Hiện giá bán ra ngoại tệ này được hầu hết ngân hàng niêm yết cách rất xa mức trần được NHNN niêm yết. Trong đó, Vietcombank hạ giá mua - bán USD xuống mức 24.860 - 25.250 đồng/USD, tức giảm 70 đồng so với hôm 22/1. Còn BIDV hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở 24.870 đồng/USD và bán ra ở 25.230 đồng/USD, tức giảm 35 đồng. Đáng chú ý, Agribank hiện niêm yết giá ngoại tệ này ở 24.840 - 25.200 đồng/USD, tương ứng giảm tới 140 đồng ở chiều mua và 130 đồng ở chiều bán. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.790 - 25.290 đồng/USD. So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi tại HDBank đã giảm 60 đồng ở chiều mua và 50 đồng ở chiều bán. Ngoài HDBank, nhiều ngân hàng thương mại tư nhân cũng duy trì xu hướng giảm giá đồng USD. Như tại Techcombank, ACB, SHB, MB, Eximbank, HSBC, Sacombank... tỷ giá USD đang thấp hơn 35-200 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng đã có xu hướng giảm từ đầu tuần. Kể từ đầu tuần đến nay, giá đồng bạc xanh đã giảm hơn 300 đồng/USD. - Thị trường bất ngờ tăng rực rỡ, FPT có đỉnh lịch sử mới Trạng thái giao dịch chậm như ru ngủ nhiều ngày nay đột nhiên thay đổi sáng 23/1. Tuy dòng tiền không mạnh lên đột biến nhưng mua vào rất hưng phấn, đẩy giá cổ phiếu tăng ào ạt. Loạt cổ phiếu blue-chips đang dẫn sóng rõ nét khi thanh khoản rổ VN30 đạt đỉnh 20 phiên... Diễn biến tăng tích cực của chứng khoán Mỹ và sự hạ nhiệt của đồng USD có thể là nguyên nhân khi những lo ngại về câu chuyện thuế quan, thông điệp của FED lắng xuống. Với thị trường trong nước, áp lực bán rất nhẹ những ngày qua cho thấy chỉ là diễn biến cung cầu thay đổi do chốt lời thông thường. Khi dòng tiền dịch chuyển trở lại nhóm blue-chips, lực đỡ đối với VN-Index lập tức thay đổi. Thanh khoản nhóm VN30 sáng 23/1 tăng vọt 53% so với sáng hôm 22/1, đạt gần 2.584 tỷ đồng, mức cao kỷ lục 20 phiên trở lại đây. Rổ này cũng chiếm tới 54,7% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE, là tỷ trọng cao nhất kể từ tuần cuối tháng 11 năm ngoái. Việc tăng thanh khoản mạnh mẽ trong nhóm VN30 có thể là hệ quả của đợt tái cơ cấu của các quỹ ETF nội đang diễn ra trong tuần này. Bình thường các giao dịch lớn nhất sẽ được thực hiện vào phiên ngày thứ Sáu, nhưng cũng không nhất thiết chỉ có thể giao dịch một ngày. VN30-Index chốt phiên sáng đang tăng tới 1,34% với 27 mã tăng và 2 mã giảm. Hai cổ phiếu duy nhất đỏ là VHM giảm 0,13% và PLX giảm 0,26%. Trong 27 mã xanh của rổ này, có 10 cổ phiếu tăng trên 1% với khá nhiều mã trụ lớn. Dẫn đầu đang là FPT, cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 3 thị trường, với mức tăng 3,14%. Không chỉ tăng mạnh nhất, FPT còn có thanh khoản cao nhất, đạt gần 696,2 tỷ đồng. Diễn biến sáng nay là biên độ tăng mạnh nhất của cổ phiếu này kể từ đầu tháng 12/2024. Phiên tăng này cũng đưa giá FPT lên đỉnh cao lịch sử mới khi vượt qua đỉnh cuối tháng 12/2024. Ngoài FPT, trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có thêm VCB tăng 1,54%, CTG tăng 1,21%, TCB tăng 1,45%, VPB tăng 2,72%. Nếu nhìn từ góc độ giá, rổ VN30 còn có GVR, STB, SSI, ACB tăng hơn 1%. Dễ thấy sức mạnh vượt trội của nhóm blue-chips ngân hàng giúp VN30-Index tăng tốt hơn nhiều mức tăng 1,01% (+12,57 điểm) của VN-Index. Nhìn rộng hơn, toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn không mã nào giảm, trong đó 6 mã tham chiếu và 14 mã tăng trên 1%. Sức mạnh của nhóm blue-chips đẩy chỉ số mạnh vượt trội tất yếu có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ phần còn lại của thị trường. Độ rộng sàn HoSE cực tốt với 303 mã tăng/102 mã giảm. Trong số tăng có 83 mã tăng từ 1% trở lên. Không có gì bất ngờ, các blue-chips dẫn đầu cả về biên độ giá lẫn thanh khoản. Ngoài ra có thể kể thêm LPB tăng 4,19% khớp 100,5 tỷ đồng; VCI tăng 2,29% với 96,8 tỷ; DXG tăng 2,04% với 82,6 tỷ; HCM tăng 1,39% với 60,4 tỷ; BAF tăng 1,3% với 48,3 tỷ; DPR tăng 5,28% với 45,1 tỷ… Nhóm vốn hóa nhỏ, thanh khoản thấp có TRC, TCO, SJS, BMC, PHR, PAN, TLG, THG, CMG… đều tăng từ 2% tới 4%, giao dịch vài tỷ tới vài chục tỷ đồng. Tổng hợp giao dịch của 83 cổ phiếu mạnh nhất VN-Index sáng nay chiếm tới 55,3% giao dịch sàn HoSE. Điều này cho thấy sức mạnh thanh khoản và hiệu ứng giá là rõ nét. Dòng tiền đang có tín hiệu tập trung rất cao vào rổ VN30. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE sáng nay chỉ tăng nhẹ 17% so với sáng hôm qua nhưng rổ VN30 tăng 53%. Về mức tăng tuyệt đối, toàn sàn HoSE tăng khoảng 692 tỷ đồng khớp lệnh nhưng rổ VN30 tăng 895 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là giao dịch đã giảm ở các nhóm cổ phiếu còn lại. Ở phía giảm, hầu hết cổ phiếu chỉ điều chỉnh rất nhẹ, số ít mã giảm khá sâu (hơn 1% - 23 mã) thì đa số không có thanh khoản. Một vài mã yếu hơn rõ rệt là YEG giảm 2,79% khớp 22,4 tỷ đồng; FRT giảm 1,54% với 76,5 tỷ; SMC giảm 1,43% với 4,6 tỷ; VTP giảm 1,18% với 54,7 tỷ; BMP giảm 1,12% với 23,3 tỷ. Tính chung toàn bộ giao dịch của 102 cổ phiếu đỏ sáng nay chiếm chưa tới 12% thanh khoản sàn HoSE. Nhà đầu tư nước ngoài cũng không cho thấy thay đổi nào đáng chú ý. Tổng giá trị bán ra ở HoSE khoảng 546,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với sáng hôm qua. Mua vào đạt 508,1 tỷ, tương ứng bán ròng nhỏ 38,1 tỷ đồng. Tổng giá trị mua của khối này chỉ chiếm khoảng 9,8% tổng giao dịch sàn. Như vậy dòng tiền trong nước vẫn đang là đối tượng tạo biến động chính. Số ít mã bị bán nổi bật là FRT -57,9 tỷ; HPG -43,2 tỷ; MWG -34,2 tỷ. Phía mua ròng có FPT +76,8 tỷ; HDB +63,8 tỷ; VPB +36 tỷ; VCB +24 tỷ; LPB +20,3 tỷ.