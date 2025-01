Giá vàng hôm nay 24/1/2025: Thế giới đột ngột giảm, vàng SJC quay xe lao dốc

Giá vàng hôm nay 24/1/2025 trên thị trường quốc tế giảm mạnh do chịu áp lực chốt lời sau khi tăng mạnh vào các phiên trước. Kết phiên 23/1, vàng miếng SJC quay đầu giảm nhanh. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 23/1, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.739,3 USD/ounce, giảm 0,69% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.750,2 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 23/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực chốt lời của giới đầu tư. Vàng liên tiếp tăng mạnh kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ vào 20/1. Những mối đe dọa đánh thuế của ông Trump vào EU và Trung Quốc cũng khiến giá vàng tăng mạnh. Hiện tại, giới đầu tư cảm thấy lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn lâu nữa mới giảm lãi suất do những dữ liệu kinh tế gần đây ngày càng tốt hơn. Fed cho hay họ cần xem thêm dữ liệu lạm phát trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về cắt giảm lãi suất và thời điểm cắt giảm có thể phải đến quý III/2025. Theo Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco Metals, những dữ liệu kinh tế tốt hơn gần đây của Mỹ cho thấy Fed có thể sẽ phải trì hoãn việc giảm lãi suất lâu hơn và môi trường lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi. Chịu áp lực chốt lời, vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: HH Chuyên gia này nhận xét, trên thị trường chứng khoán Mỹ, giới đầu tư chứng khoán đang giao dịch rất mạnh nên vàng cũng ít được quan tâm hơn. Một yếu tố khác được giới đầu tư lưu tâm là Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên hàng hóa từ Liên minh châu Âu và đang xem xét áp dụng mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 1/2. Tuy nhiên, nếu các chính sách này được cho là có thể gây lạm phát khiến Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát có thể giảm đi. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 23/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 86,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 86,1-87,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,4-86 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo dự báo của giới chuyên gia, về tổng thể, xu hướng chung của vàng vẫn được đánh giá là theo chiều hướng đi lên trong bối cảnh nước Mỹ dưới thời ông Trump được dự báo sẽ vẫn đẩy mạnh bơm tiền để kích thích kinh tế. Ngoài ra, biến động giá vàng còn phụ thuộc vào tình hình địa chính trị tại Trung Đông, Ukraine... Nhiều dự báo cho rằng, căng thẳng địa chính trị sẽ suy giảm dưới thời ông Trump, qua đó kéo giá vàng đi xuống. Trong diễn văn nhậm chức, ông Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn các cuộc chiến tranh và xung đột tại các điểm nóng trên thế giới.