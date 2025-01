Những kinh nghiệm xương máu đi xe máy về quê ăn Tết

Với sự linh động và tiết kiệm, rất nhiều người quyết định chọn xe máy làm phương tiện để "rồng rắn" cả gia đình về quê ăn Tết. Vậy, cần chú ý những điều gì để chuyến đi được an toàn, thoải mái nhất? Vào mỗi dịp nghỉ Tết Nguyên đán, cảnh chen chúc nhau khi đi tàu xe khiến nhiều người nôn nao, sợ hãi. Đồng thời, không phải gia đình nào cũng có ô tô riêng hoặc dám rút hầu bao thuê một chiếc taxi, xe tự lái để về quê ăn Tết. Do đó, chấp nhận "rồng rắn" nhau vượt hàng chục km bằng xe máy được cho là phương án hợp lý, cơ động mà nhiều gia đình lựa chọn, nhất là với quãng đường cự ly ngắn và trung bình. Những chuyến về quê ăn Tết thường lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc. Ảnh: Đình Hiếu Theo các chuyên gia có kinh nghiệm, nếu buộc phải chọn xe máy cho chuyến về quê của mình, bạn cần chú ý một số điểm sau: Sắp xếp đồ đạc, hành lý gọn gàng Khi cả gia đình về quê ăn Tết sẽ có một “núi đồ” muốn mang theo. Tuy nhiên, khi sử dụng xe máy thì việc tối giản hành lý và sắp xếp gọn gàng là rất quan trọng để đảm bảo an toàn. Hãy ưu tiên những món đồ thiết yếu, cân nhắc bỏ lại những thứ không thực sự cần thiết. Xếp đồ gọn gàng còn giúp mọi người ngồi trên xe có tư thế thoải mái và an toàn nhất, tránh mệt mỏi trong hành trình dài. Theo những người có kinh nghiệm, đồ đạc của gia đình, hàng cồng kềnh nên để chung vào một va-li to và buộc chặt phía sau xe. Còn những vật dụng gọn nhẹ thiết yếu khi đi đường như nước uống, giấy tờ xe, áo mưa,… nên cho vào một ba-lô nhỏ để phía trước để dễ dàng lấy ra khi cần. Lưu ý phía trước không nên để quá nhiều đồ vì có thể sẽ chạm vào tay lái, gây khó khăn khi điều khiển. Chọn chiếc xe phù hợp, hoạt động tốt Nếu gia đình bạn có nhiều hơn 1 chiếc xe máy, hãy lựa chọn chiếc xe nào đang vận hành tốt nhất, có yên và cốp xe rộng rãi. Với những cung đường đẹp, bằng phẳng, một chiếc xe tay ga có sàn phía trước rộng là lựa chọn hàng đầu giúp gia đình bạn vừa ngồi thoải mái, vừa "tải" thêm được nhiều đồ đạc thiết yếu. Trước chuyến đi, bạn cũng nên kiểm tra lại các bộ phận của xe như lốp, nhông-xích, dầu máy,… và kịp thời khắc phục nếu có vấn đề. Những phụ kiện như gương, còi, đèn cũng cần được kiểm tra kỹ khi đi xa. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của chiếc xe trước mỗi chuyến đi xa. Ảnh: Tường Nguyên Đổ đủ xăng trước khi xếp đồ Với nhiều đồ đạc phải chằng buộc, sẽ rất bất tiện khi phải dừng giữa chừng để đổ xăng. Do đó, một kinh nghiệm rất nhỏ nhưng cũng cần lưu ý là bạn nên đổ đầy bình xăng trước khi bắt đầu xếp đồ lên xe, vừa tiết kiệm thời gian và tránh những phiền phức không đáng có. Mặc trang phục phù hợp Khi đi xe máy đường dài, nhất là vào thời tiết lạnh ở miền Bắc, rất cần có trang phục đủ ấm cho bản thân và các thành viên như áo khoác ấm, găng tay, khăn quàng cổ, tất chân, áo phản quang khi trời tối và chuẩn bị cả áo mưa ở vị trí dễ lấy để phòng khi thời tiết xấu. Trang phục cũng ảnh hưởng đến sự thoải mái và tư thế ngồi của những người trên xe máy. Bạn nên mặc quần áo rộng rãi, co giãn. Đồng thời, nếu có ví, điện thoại thì nên để vào ba-lô chứ không nên đút trong túi quần, sẽ gây cấn chật khó chịu khi ngồi lâu. Lên lịch trình xuất phát, chia quãng đường hợp lý Việc về quê bằng xe máy cần được kế hoạch từ trước đó. Hãy lưu ý thêm về cung đường, thời tiết,… để có sự chuẩn bị cũng như hành trình thuận lợi nhất. Cũng cần chú ý về thời gian xuất phát, tránh đi vào những khung giờ cao điểm nhưng nên hạn chế tối đa việc phải đi đường khi trời tối, sẽ rất nguy hiểm. Tránh xuất phát vào giờ cao điểm, sẽ rất khó khăn khi ra khỏi thành phố. Ảnh: Đình Hiếu Nếu quãng đường quá xa, bạn nên có kế hoạch nghỉ chân hợp lý, không nên đi “cố” sẽ gây mệt mỏi và nguy hiểm. Những người có kinh nghiệm cho rằng, bạn nên dừng nghỉ với mỗi chặng không quá 50-70km tuỳ vào điều kiện đường sá. Dừng nghỉ không chỉ giúp các thành viên, nhất là trẻ em được thư giãn, đi vệ sinh, uống nước mà còn để chính chiếc xe của bạn “nghỉ ngơi” cho đỡ nóng máy. Chú ý khi dừng nghỉ trên đường, bạn nên chọn nơi rộng rãi, thoáng mát, dựng xe gọn gàng và không làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Tuân thủ tuyệt đối Luật Trật tự an toàn giao thông Với chuyến hành trình về quê bằng xe máy, bạn nên tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông như: Đội mũ bảo hiểm đúng cách; đi đúng tốc độ, đúng làn đường, phần đường (không đi sang làn ô tô), không vượt đèn đỏ, mang đầy đủ giấy tờ,... và tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trước khi lái xe. Nếu không tuân thủ Luật Trật tự an toàn giao thông khi đi đường sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình, đồng thời có thể bị CSGT xử phạt rất nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Chắc chắn điều này sẽ khiến chuyến về quê ăn Tết kém vui phần nào. Chúc bạn và gia đình có một hành trình về quê ăn Tết an toàn! Hoàng Hiệp (ghi)