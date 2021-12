CEO công ty tài chính gọi 900 nhân viên vào Zoom để sa thải

Your browser does not support the video tag.

CEO tài chính Vishal Garg sa thải 900 nhân viên qua Zoom khiến nhiều người phẫn nộ

COO của công ty - Kevin Ryan đã xoa dịu làn sóng phẫn nộ bằng cách giải thích với CNN như sau: "Việc phải sa thải 90% nhân viên vào cuối năm thật sự rất khó khăn. Song, chúng tôi bắt buộc phải làm vậy vì sự phát triển của công ty".

Đáng chú ý, chỉ một tuần trước khi sa thải hàng loạt nhân viên, Better.com đã huy động được 750 triệu đô tiền vốn nhờ sự hẫu thuận của Softbank và sắp niêm yết lên sàn. Điều đó đồng nghĩa công ty sẽ có hơn 1 tỷ đô tiền mặt trong bảng cân đối kế toán.