Bắc Ninh: Nghĩ mình bị chửi, nam thanh niên vác dao chém 4 người trọng thương

Ngày 27/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyền Đình Cường (38 tuổi) ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) về hành vi Giết người.

Công an TP Bắc Ninh lấy lời khai của Nguyễn Đình Cường. (Ảnh Công an Bắc Ninh).