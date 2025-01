Bắt Tổng giám đốc Công ty bất động sản Odiland

Trần Công Thắng, Tổng giám đốc Công ty Odiland, tự ý lập “Dự án Ruby City” trái phép, lừa bán đất chưa đủ pháp lý, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Công Thắng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Odiland) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Trần Công Thắng. (Ảnh Công an cung cấp) Theo kết quả điều tra, Trần Công Thắng biết rõ thửa đất số 592, tờ bản đồ số 08, diện tích 4.897m², tại phường An Phú Đông, Quận 12 chưa thực hiện phân lô, tách thửa và chỉ mới đặt cọc mua một phần (26 lô đất) từ bà Phan Thị Tuyết Nga. Dù chưa xin phép các cơ quan chức năng để thực hiện dự án, Thắng đã tự ý lấy tên khu đất là “Dự án Ruby City” và rao bán cho khách hàng. Thậm chí, Thắng còn thiết kế tờ rơi với tên gọi “Dự án Ruby City” nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và đã chiếm đoạt tiền của nhiều người. Để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo yêu cầu những ai là bị hại của Trần Công Thắng và Công ty Cổ phần Bất động sản Odiland, đã mua đất tại thửa đất số 592, tờ bản đồ số 08, địa chỉ phường An Phú Đông, Quận 12 - vui lòng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Đội 5, Phòng PC03) tại số 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP.HCM. Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0693.187.783, 0889.935.569 để tố giác tội phạm.