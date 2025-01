TikToker 'Nam Birthday' say xỉn đi xe ngược chiều, livestream khi bị kiểm tra

TikToker Nam Birthday say rượu, lái xe ô tô đi ngược chiều và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng cảnh sát giao thông khi bị dừng xe kiểm tra. Ngày 22/1, theo thông tin từ Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), đơn vị đang tạm giữ Bùi Phương Nam (SN 1997, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để phục vụ công tác điều tra, xử lý hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe, chạy ngược chiều và có lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng chức năng. Bùi Phương Nam là chủ tài khoản TikTok "Nam Birthday" có hơn 1 triệu người theo dõi. CSGT dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Bùi Phương Nam không chấp hành và có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Theo cơ quan công an, khoảng 5h cùng ngày, Nam chạy ô tô ngược chiều, có dấu hiệu say xỉn. Khi lực lượng CSGT phát hiện và dừng xe để kiểm tra, Nam không hợp tác. Sau đó, người này dùng điện thoại phát trực tiếp (livestream) trên nền tảng mạng xã hội. Trong quá trình livestream, Nam cho rằng lực lượng CSGT không được quyền kiểm tra, xử lý ở tuyến đường đó và yêu cầu lực lượng phải xuất trình các giấy tờ về việc được giao đi tuần tra. Đáng chú ý, Nam còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng CSGT, sau đó bị tổ công tác khống chế, đưa về xử lý theo quy định. Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Công an huyện Văn Giang, Bùi Phương Nam vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Anh Nhật