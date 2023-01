Lính hình sự cải trang người đi chúc Tết, "vác" đào tóm gọn kẻ giết người

9h ngày 4/2/2016 (nhằm ngày 26 Tết), Công an tỉnh Hà Nam nhận tin báo từ Công an huyện Lục Bình: Một vụ trọng án xảy ra tại xã An Đổ, huyện Lục Bình. Bà cụ sinh năm 1956 bị sát hại một cách dã man. Kẻ thủ ác sau đó đã cướp tài sản của nạn nhân.

Hiện trường kinh hoàng

Trong không khí vội vã những ngày giáp Tết, người dân xã An Đổ đang tất bật chuẩn bị, sắm sửa để đón một năm mới, thì bà N.T.T. đã bị giết ngay tại hàng tạp hóa của bà.

Ngôi nhà 4 gian cũ được tận dụng làm nơi bán hàng nhu yếu phẩm của bà T. sáng 26 Tết bị phong tỏa, các con đường hướng tới nơi này bị chặn hoàn toàn. Ở bên trong, hàng chục cảnh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam, Công an huyện Bình Lục, đang tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng.

Hiện trường vụ án. (Ảnh minh họa).

Tại nơi vụ án mạng xảy ra, thi thể bà T. nằm giữa vũng máu. "Kinh hoàng" là từ mà cán bộ phòng kỹ thuật hình sự miêu tả về hiện trường khi đó.

Đánh giá sơ bộ ban đầu, bà T. bị tấn công nặng nhất vào vùng đầu. Khi tử vong, nạn nhân cầm một túi nilon trên tay. Xung quanh, cảnh sát phát hiện nhiều đồ đạc trong nhà bị xới tung, có dấu hiệu bị lục lọi. Định hướng về vụ án là giết người, cướp tài sản.