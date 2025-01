Khởi tố cha vợ và con rể đánh tài xế xe ôm công nghệ sau va chạm giao thông

Bị can Trần Tiến Thịnh và Thái Hoàng Phương (cùng ngụ TP.HCM) bị khởi tố, bắt giam về hành vi dùng gậy kim loại tấn công người đi đường, gây rối trật tự công cộng. Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã khởi tố, bắt giam Trần Tiến Thịnh (SN 1992, trú phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) và Thái Hoàng Phương (SN 1968, trú Phường 28, quận Bình Thạnh) - là cha vợ của Trần Tiến Thịnh - về tội Gây rối trật tự công cộng. Các quyết định và lệnh trên được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 11/1, do tình trạng ùn tắc trên tuyến đường từ cầu Kinh về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Phường 26, quận Bình Thạnh), anh H.T.M (SN 2001, quê tỉnh Bình Thuận, trú Phường 12, quận Bình Thạnh) lái xe máy lấn sang phần đường ngược chiều để di chuyển. Hành động này đã dẫn đến mâu thuẫn với Trần Tiến Thịnh, Thái Hoàng Phương - đang chạy ô tô đúng phần đường. Trong lúc xô xát, Thịnh và Phương đã dùng cây gậy kim loại tấn công, đuổi đánh anh M. Chỉ khi được người dân can ngăn, cả hai mới lên xe rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh M. đã đến Công an Phường 25 trình báo sự việc. Trần Tiến Thịnh (trái) và Thái Hoàng Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp) Ban Chỉ huy Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo Công an Phường 25 phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác minh và mời làm việc với các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, Trần Tiến Thịnh và Thái Hoàng Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Cả 2 khai, do đường ùn tắc bị ức chế tâm lý, lúc này thấy xe của anh M. lưu thông sang phần đường ngược chiều nên càng bực tức, nóng giận không kiềm chế được đã hành xử như thế. Hoàng Thọ