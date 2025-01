Hối hận muộn màng của gã đàn ông phóng hỏa khiến 2 con gái người tình tử vong

Khi bị bà Lan nói lời chia tay, ông Hầu cho rằng bà đã có người khác nên mới vứt bỏ mình. Trong cơn cuồng ghen, ông ta mua xăng tới đốt nhà người tình khiến 2 con gái bà Lan tử vong. Hôm nay (21/1), Toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) tuyên phạt bị cáo Lê Công Hầu (61 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Huỷ hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Theo cáo buộc, năm 2011, ông Hầu và bà Kiều Thị Tuyết Lan (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến năm 2021, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bà Lan quyết định chia tay. Nghi bà Lan có người khác nên ông ta không đồng ý và nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ giết bà Lan cùng gia đình. Níu kéo không được, đầu tháng 6/2022, ông Hầu nảy sinh ý định đốt nhà bà Lan nên đã mua xăng cùng 3 thanh kim loại đến, nhưng không gặp bà nên quay về Bến Tre. Bị cáo Lê Công Hầu. Ảnh: TP Tối 24/6/2022, ông ta tiếp tục quay lại nhà bà Lan, đổ xăng xuống thềm nhà rồi châm lửa đốt. Lúc này, trong nhà có 6 người gồm bà Lan và 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tuyết N., Nguyễn Thị Thanh X., mẹ ruột cùng em và cháu trai. Phát hiện cháy, gia đình bà Lan cố gắng phá cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên chị N. và X. không thể chạy thoát. Khi lực lượng chữa cháy dập lửa thì phát hiện chị N. đã chết còn chị X. bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu. Sau đó, do vết thương quá nặng, chị X. cũng tử vong trong hôm sau. Ngoài thiệt hại về người, vụ cháy còn khiến toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu hủy, bao gồm 4 xe mô tô và nhiều vật dụng khác. Ngày 26/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức bắt khẩn cấp Lê Công Hầu. Ghen tuông đang tâm tước đoạt mạng sống người khác Tại phiên tòa bị cáo Hầu khai, cả hai có quan hệ tình cảm từ khi bà Lan còn ở quê nhà Bến Tre. Về hành vi phạm tội, bị cáo bao biện do hôm đó bị cáo nhậu xỉn, không kiểm soát được hành vi nên mới đốt nhà bà Lan. "Sau khi đốt nhà xong bị cáo hoảng loạn, không biết mình vừa làm gì, không biết vì sao làm vậy. Hôm nay bị cáo đứng tại toà thấy bản thân đã làm những chuyện sai trái, còn hơn cả cầm thú" - tỏ ra hối hận bị cáo Hầu nói. Trái ngược với lời khai của bị cáo, bà Lan phản bác lại và cho hay thời điểm còn sinh sống ở quê, giữa hai người là hàng xóm thân tình. Chỉ tới khi bà chuyển lên TPHCM sinh sống, hai người mới bắt đầu có quan hệ. Tuy nhiên, khi phát hiện Hầu có gia đình, bà chủ động chấm dứt mối quan hệ sai trái. Bà Lan trình bày, bà rất đau khổ và không ngờ bị cáo lại độc ác như vậy. Dù tước đi mạng sống của 2 con bà Lan nhưng suốt những năm qua bản thân bị cáo và gia đình không có một lời hỏi thăm, an ủi cũng như bồi thường thiệt hại đối với gia đình bà Lan. Theo HĐXX, chỉ vì ghen tuông, không đồng ý chia tay với bà Lan mà bị cáo đã thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện ý thức tước đoạt mạng sống của người khác đến cùng. Ngoài ra, là người đã có gia đình, lẽ ra phải là người trụ cột, chăm lo cho gia đình mình nhưng bị cáo có quan hệ tình cảm với người khác. Chỉ vì ghen tuông bị cáo đã gây ra cái chết của những người vô tội nên cần cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội mới thể hiện tính nghiêm minh. Ngoài mức án trên, HĐXX cũng buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại 1 tỷ đồng.