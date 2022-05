WHO công bố báo cáo mới về làn sóng viêm gan bí ẩn

Nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa thể xác định. WHO nhận thấy các ca lâm sàng nghiêm trọng hơn và tỷ lệ cao hơn trẻ phát triển thành suy gan cấp tính so với những báo cáo trước đây. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng vẫn cần phải xác định xem các ca được phát hiện có cao hơn mức dự kiến hay không và ở đâu.

Phần lớn ca bệnh được xác định ở châu Âu với 22 quốc gia ghi nhận 374 trường hợp, chiếm 58%. Riêng Vương Quốc Anh có 222 trẻ mắc bệnh (34%). Các trường hợp còn lại nằm ở châu Mỹ (240 ca, gồm 216 trẻ ở Mỹ), Tây Thái Bình Dương (34), Đông Nam Á (14), Đông Địa Trung Hải (5).

Nhiều trẻ em, trong đó có cả trẻ sơ sinh, đã tử vong vì viêm gan bí ẩn. Ảnh: iStock.

Theo định nghĩa của WHO, các ca mắc viêm gan bí ẩn được xác định là trẻ từ 16 tuổi trở xuống, bị viêm gan cấp tính không do viêm gan siêu vi với huyết thanh >500 IU/L (AST hoặc ALT). Thời gian mắc bệnh từ ngày 1/10/2021 đến nay. Nếu các trường hợp đang chờ xét nghiệm huyết thanh viêm gan A-E nhưng đáp ứng những tiêu chí khác sẽ được phân loại vào nhóm “đang chờ xác minh”.

Trong số 650 ca mắc bệnh, ít nhất 38 (6%) trẻ em phải cấy ghép và 9 (1%) trường hợp tử vong đã được báo cáo cho WHO.

Theo Báo cáo Giám sát chung mới nhất của Văn phòng WHO Khu vực châu Âu (EURO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) về các ca bệnh từ các nước EU/EEA, 75,4% trẻ mắc bệnh <5>5>

Bên cạnh đó, 181 trẻ được xét nghiệm virus adeno cho thấy 110 trường hợp (60,8%) dương tính. Khi xét nghiệm PCR Covid-19 với 188 trẻ, 23 trường hợp (12,2%) dương tính. Kết quả xét nghiệm huyết thanh học SARS-CoV-2 chỉ có 26 trường hợp, trong đó 19 trẻ (73,1%) có kết quả dương tính.



ECDC và EURO có thông tin về tiêm chủng vaccine Covid-19 của 63 trẻ, trong đó, 53 trường hợp (84,2%) chưa được tiêm phòng.



Hầu hết ca bệnh không có liên quan dịch tễ với nhau. Riêng hai trường hợp có mối liên hệ được báo cáo ở Scotland và một số ca ở Hà Lan.



Đánh giá rủi ro của WHO



Trong báo cáo mới công bố, WHO lần đầu đánh giá nguy cơ của dịch viêm gan bí ẩn ở cấp độ toàn cầu là vừa phải. Kết luận này được đưa ra khi WHO xét đến 5 yếu tố.



Thứ nhất, căn nguyên của bệnh viêm gan cấp tính vẫn đang được điều tra, số ca lâm sàng nặng, tỷ lệ diễn biến thành suy gan cấp tính cao hơn các báo cáo trước đó về viêm gan không rõ nguyên nhân.



Thứ hai là thông tin dịch tễ học, xét nghiệm, mô bệnh học và lâm sàng mà các quốc gia báo cáo cho WHO.



Thứ 3 là số ca mắc thực tế có thể chưa được phát hiện ở một số nơi, do năng lực giám sát tại chỗ còn hạn chế.



Thứ 4, nguồn và phương thức lây truyền của (các) tác nhân gây bệnh tiềm ẩn vẫn chưa được xác định, do đó không thể đánh giá đầy đủ khả năng lây lan thêm.



Thứ 5, mặc dù không có báo cáo nào về các bệnh nhiễm trùng liên quan, WHO không loại trừ việc bệnh này lây truyền từ người sang người. Bởi đã có một số báo cáo về những ca liên quan dịch tễ học.