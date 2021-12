Vitamin D giúp phòng chống ung thư

Your browser does not support the audio element.

Cụ thể, nhiều nghiên cứu với số lượng lớn người tham gia đã có kết luận rằng những người có nồng độ vitamin D trong cơ thể cao hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư phổi. Với ung thư vú, một số nghiên cứu mới cũng cho thấy thiếu hụt vitamin D có liên quan đến sự tiến triển và di căn của khối u.