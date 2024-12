Yeye Nhật Hạ tiết lộ phản ứng của con gái khi thấy mẹ đóng 'ác nữ' trên phim truyền hình

“Tham vọng giàu sang” lập rating khủng, được thảo luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội, đến cả con gái Nhật Hạ cũng không bỏ sót tập nào. Theo thống kê, bộ phim truyền hình “Tham vọng giàu sang” tiếp tục đứng hạng nhất bảng xếp hạng rating phim truyền hình với con số lên đến 6.1. Đây là thành tích chứng tỏ độ phủ sóng rộng rãi của đề tài phim xưa cũng như độ quan tâm của khán giả với thể loại phim này. “Tham vọng giàu sang” giữ vị trí no.1 rating, viral khắp các nền tảng mạng xã hội sau khi tập cuối phát sóng. Nói về cái kết của nhân vật Bình An do mình thủ vai, diễn viên Yeye Nhật Hạ bày tỏ: “An là cô gái nhiều tham vọng, dám làm mọi thứ để vươn lên. An bất chấp cả tình thân, không ngại làm hại Trúc, lợi dụng Bảo để đạt được mục đích. Bản thân tôi rất ghét điều này ở An. Ban đầu, khi mới nhận lời mời đóng phim, tôi đã lưỡng lự. Sau đó, biết cái kết An sẽ quay đầu, tôi mới nhận lời tham gia dự án. Tôi không muốn nhân vật của mình chỉ toàn làm điều sai mà không biết sửa lỗi. An phải vấp ngã, sụp đổ rồi nhận ra đâu mới là thứ dành cho mình, đâu mới là người yêu thương cô”. Tạo hình của Nhật Hạ trong “Tham vọng giàu sang”. Đặc biệt, bên cạnh những phản hồi từ khán giả dành cho vai “ác nữ” lần này của Nhật Hạ, cô còn bất ngờ hơn hết chính là phản ứng của con gái- bé Bí Ngô. Nữ diễn viên cho biết, con gái là fan cứng của bộ phim, thậm chí không bỏ lỡ tập nào. “Bé rất thích nhân vật Tỵ và luôn hỏi sao mẹ không cưới chú Tỵ. Nếu mẹ không lấy chú Tỵ thì con nghỉ chơi với mẹ. Tôi toàn cười đáp lời con rằng sao mà mẹ biết được, kịch bản như thế nào thì mẹ diễn như thế, mẹ không quyết định được. Nhưng Bí Ngô nhất mực không chịu, con bé cứ nói rằng Tỵ là người tốt, An không được làm chuyện xấu mà phải về với Tỵ. Mỗi lần nghe con kể, tôi thấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Tôi nghĩ mình may mắn khi có gia đình hỗ trợ trong mọi việc, ba mẹ tôi đã chăm sóc bé Bí Ngô khi tôi đi làm. Bí Ngô càng lớn càng hiểu chuyện và phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Tôi tự hào vì con mình và tôi nghĩ, con cũng tự hào khi xem phim của mẹ hay đi ra đường được bạn bè, cô giáo, các phụ huynh khác hỏi về mẹ”, Nhật Hạ hào hứng nói về phản ứng của con gái. Đời thực nữ diễn viên sinh năm 1994 có gu thời trang thời thượng, gợi cảm. Trước khi gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn trong “Tham vọng giàu sang”, Yeye Nhật Hạ (tên thật: Huyền Tôn Nữ Nhật Hạ) là cái tên rất quen thuộc với khán giả khi đã bắt đầu tham gia nghệ thuật từ nhỏ. Một số bộ phim nữ diễn viên được khán giả “nhớ mặt gọi tên” như: “Mùi ngò gai”, “Gia đình phép thuật”, “Rồi 30 năm sau”, “Đánh cắp số phận”...