5 thực phẩm tốt cho gan nên ăn vào mùa đông

Vào mùa đông, quá trình trao đổi chất của cơ thể con người tương đối chậm. Đây là thời điểm tốt nhất để bồi bổ cơ thể và điều hòa gan. Vào mùa đông, chúng ta có thể bổ sung thêm thực phẩm tốt cho gan. Đồ họa: Hạ Mây Rau chân vịt Rau chân vịt rất giàu chất sắt và axit folic, có tác dụng bổ máu và gan. Các flavonoid và vitamin C trong rau chân vịt có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi gan, đồng thời cải thiện lưu thông máu và giảm mệt mỏi. Loại rau này còn giúp điều chỉnh chức năng miễn dịch và góp phần tăng cường sức khỏe gan. Cà chua Cà chua rất giàu vitamin C và lycopene, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ tế bào gan khỏi bị hư hại; thúc đẩy giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Đồng thời, cà chua còn có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu và làm cho làn da hồng hào, sáng bóng. Nấm đen (mộc nhĩ đen) Nấm đen rất giàu collagen thực vật và chất xơ, có chức năng hấp thụ chất độc trong cơ thể và thúc đẩy quá trình đào thải chúng; có thể giúp làm sạch ruột, giảm gánh nặng cho gan. Mộc nhĩ đen rất giàu chất sắt, giúp bổ máu, bổ gan. Huyết lợn Huyết lợn rất giàu chất sắt và protein, có tác dụng bổ máu, gan hiệu quả, giúp cơ thể đào thải độc tố, thanh lọc máu. Hemoglobin trong huyết lợn giúp phục hồi tế bào gan bị tổn thương, rất phù hợp với người thể chất yếu, khí huyết không đủ.Cá diếcCá diếc rất giàu protein chất lượng cao và vitamin B, giúp tăng cường chức năng giải độc của gan. Cá diếc cũng có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan và tăng cường khả năng miễn dịch.