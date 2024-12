Món canh ngon trong thời tiết lạnh người bị gút không nên ăn

Canh măng khô nấu móng giò heo là món ăn hấp dẫn khi thời tiết lạnh nhưng người bị gút và tăng huyết áp không nên ăn. Người bệnh gút không nên ăn món canh ngon trong thời tiết lạnh này. Ảnh: Kiều Vũ Người mắc bệnh gút Móng giò là một nguồn thực phẩm giàu purin, một hợp chất có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Khi cơ thể tích tụ quá nhiều axit uric, nó có thể gây ra bệnh gút, đặc biệt là khi lượng purin từ thực phẩm vượt quá khả năng bài tiết của cơ thể. Bệnh gút là một dạng viêm khớp do sự tích tụ của tinh thể urat trong các khớp, gây đau đớn và viêm. Do đó người bị gút hoặc có tiền sử gút nên tránh những món ăn như canh măng khô nấu móng giò, vì nó có thể làm tăng nguy cơ tái phát bệnh. Người bị tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch Móng giò giàu chất béo và cholesterol, nhất là chất béo bão hòa. Theo nghiên cứu của American Heart Association, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và huyết áp cao. Những người bị tăng huyết áp hoặc mắc các bệnh tim mạch nên hạn chế ăn các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, bao gồm món canh măng khô nấu móng giò. Người có vấn đề về tiêu hóa Măng khô có tính hàn và chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là cellulose, có thể gây khó tiêu hoặc đầy bụng cho những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc mắc các bệnh dạ dày, đại tràng. Theo nghiên cứu của National Institute of Health, măng khô nếu không được chế biến đúng cách có thể gây khó chịu cho người bị loét dạ dày, viêm đại tràng hoặc hội chứng ruột kích thích. Hơn nữa, việc sử dụng măng khô không qua chế biến kỹ càng có thể dẫn đến ngộ độc do chứa các độc tố như aflatoxin, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tiêu hóa. Người bị thừa cân hoặc béo phì Món canh măng khô nấu móng giò có hàm lượng calo tương đối cao, nhất là do lượng mỡ từ móng giò. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ, khi ăn quá nhiều thực phẩm giàu calo và chất béo, cơ thể sẽ dễ tích trữ mỡ, nhất là mỡ bụng, dẫn đến tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Đối với những người đang trong quá trình kiểm soát cân nặng hoặc mắc bệnh béo phì, việc tiêu thụ món ăn này nên được cân nhắc kỹ lưỡng. Người dị ứng với thực phẩmMặc dù măng và móng giò không phải là những thực phẩm dễ gây dị ứng nhưng trong một số trường hợp, những người có cơ địa nhạy cảm có thể phản ứng với các thành phần trong món ăn này. Một số người có thể dị ứng với các loại thực phẩm có chứa măng, nhất là măng khô nếu không được chế biến đúng cách.