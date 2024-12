Tác hại của ăn cà chua xanh

Cà chua xanh dù là nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn, nhưng nếu ăn phải ở mức độ lớn hoặc lâu dài, có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Cà chua xanh cần được chế biến đúng cách để tránh gây nguy hại cho sức khỏe. Ảnh: Nghĩa Thanh Sở dĩ như vậy là do ở các bộ phận của cây cà chua như quả xanh, lá, thân có chứa các chất có thể gây hại cho sức khỏe nếu ăn ở mức độ lớn hoặc lâu dài. Một trong số đó là solanine. Solanine là một chất tự nhiên có tác dụng bảo vệ cây khỏi sâu bệnh và có khả năng gây độc cho con người khi tiêu thụ ở mức độ cao. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, solanine có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng; trong trường hợp nặng có thể dẫn đến rối loạn thần kinh và hô hấp. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, lượng solanine trong cà chua xanh có thể dao động từ 15 đến 30 mg/kg - mức đủ để gây ra ngộ độc nếu ăn phải một lượng lớn trong một thời gian ngắn. Việc tiêu thụ các loại thực phẩm chứa solanine như cà chua xanh có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu không được chế biến đúng cách. Theo đó, lượng solanine trong cà chua sẽ giảm đáng kể khi quả chín, đồng thời các phương pháp chế biến như nấu chín cũng giúp loại bỏ phần lớn độc tố này. Các triệu chứng ngộ độc do solanine có thể xảy ra nhanh chóng sau khi ăn phải thực phẩm có chứa chất này. Mức độ ngộ độc phụ thuộc vào lượng thực phẩm và độ chín của nó. Bên cạnh đó, các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ cũng chỉ ra rằng, mặc dù cà chua chín là một nguồn thực phẩm giàu vitamin C và lycopene, nhưng việc tiêu thụ cà chua xanh có thể gây tác dụng phụ cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc các bệnh lý liên quan đến gan, thận.