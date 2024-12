Giá vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh lên 84,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (23/12) tăng mạnh, có thương hiệu tăng tới 700 nghìn đồng/lượng. Vàng miếng SJC cũng tăng nhanh. Hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) có 2 lần điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn. Vào đầu phiên giao dịch, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,3-84,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua. Đến chiều nay, Công ty SJC lại nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 82,5-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Như vậy, trong ngày hôm nay, Công ty SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng có 2 lần điều chỉnh giá vàng nhẫn. Giá vàng nhẫn tăng nhanh. Ảnh: Chí Hiếu Theo đó, vào đầu giờ sáng nay, Tập đoàn Doji nâng giá vàng nhẫn 9999 ở chiều mua vào lên mức 83,3 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng so với mức chốt tuần qua, trong khi giá bán ra giảm 100 nghìn đồng/lượng, về mức 84,3 triệu đồng/lượng. Chiều nay, Doji nâng giá vàng nhẫn 9999 lên mức 83,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng. Tính chung trong ngày hôm nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) hôm nay nâng giá vàng nhẫn trơn lên mức 83,8-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 100 nghìn đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Còn Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào vàng nhẫn vàng rồng Thăng Long ở mức chốt tuần qua nhưng tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 82,7-84,5 triệu đồng/lượng. Mua vào (đồng/lượng) Bán ra (đồng/lượng) SJC 82.500.000 84.300.000 Doji 83.500.000 84.500.000 PNJ 83.800.000 84.500.000 Vàng rồng Thăng Long 82.700.000 84.500.000 Bảng giá vàng nhẫn trong nước cuối giờ chiều 23/12 Giá vàng miếng tại Công ty SJC hôm nay có 2 lần điều chỉnh đi lên, với mức tăng tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, niêm yết cuối phiên ở mức 82,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng có 2 lần được điều chỉnh. Sáng nay, Doji hạ giá vàng miếng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua. Nhưng đến chiều nay, Doji lại nâng giá vàng miếng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch cuối phiên ở mức 82,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính chung trong ngày hôm nay, giá vàng miếng tại Doji tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt tuần qua.