Clip nhóm người hét lớn ‘bắn nó’ rồi nổ súng trong quán bida ở Vĩnh Long

Nhóm người đi ôtô đến quán bida ở TP Vĩnh Long rồi hét lớn "bắn nó", sau đó được cho là nổ súng. Ngày 23/12, Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) đang điều tra vụ nhóm người đi ôtô nghi nổ súng vào tiệm bida trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, chiều 18/12, khoảng 5 người đi trên 1 ôtô đến tiệm bida ở phường 8, TP Vĩnh Long cự cãi với người tại đây, nguyên nhân được cho là có mâu thuẫn từ trước. Lúc này, có người hét lên “bắn nó... bắn nó...". Khi đó, có 2 người cầm vật giống súng bắn nhiều phát vào phía trong nhà. Tiếng súng nổ vang, nhóm người nói trên lên ôtô rời đi. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại. Vụ việc diễn ra rất nhanh, tiếng nổ làm nhiều người hoảng sợ. Nhận tin báo, Công an TP Vĩnh Long vào cuộc điều tra và triệu tập một số người có liên quan làm rõ vụ việc.