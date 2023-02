Thực hư thông tin "người bị trộm xe máy nằm ngủ canh tài sản khi công an đùn đẩy"

Theo phản ánh, sau khi nhận trình báo, Công an phường Bình Hòa, TP. Thuận An hướng dẫn 2 nạn nhân sang phường Vĩnh Phú (TP. Thuận An) và phường Dĩ An (TP. Dĩ An) trình báo về vụ mất trộm và không đơn vị nào tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

Qua tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 23/2. Anh H., người bị mất xe máy cho hay, thời điểm trên anh bị mất xe máy tại một chung cư trên địa bàn phường Dĩ An, TP. Dĩ An.