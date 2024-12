Danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê

Tối ngày 19-12, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đã xác minh danh tính của 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Thi thể nạn nhân trong vụ cháy Cụ thể, 11 người tử vong trong vụ cháy gồm: 1. Đào Thị Ng. (sinh năm 1981, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). 2. Phạm Quang Tr. (sinh năm 2000, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). 3. Phạm Tiến C. (sinh năm 1985, ở phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 4. Lưu Thị L. (sinh năm 1978, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 5. Phạm Thị Khánh H. (sinh năm 1976, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 6. Lê Văn Ng. (sinh năm 1978, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 7. Chu Văn T. (sinh năm 1986, ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội). 8. Nguyễn Thành V. (sinh năm 1984, ở xã Mai Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). 9. Vũ Công B. (sinh năm 1967, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 10. Nguyễn Thị Bích Ph. (sinh năm 1987, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). 11. Vũ Xuân D. (sinh năm 1982, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Quận Bắc Từ Liêm đã quyết định mức hỗ trợ tiền 25 triệu đồng/nạn nhân trong vụ cháy. Trước đó, như Báo SGGP thông tin, khoảng 23 giờ ngày 18-12, tại nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng xảy ra vụ phóng hỏa đốt quán cà phê, khiến 11 người tử vong và 2 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) để điều tra, xử lý hành vi “Giết người”. Tại cơ quan điều tra, Cao Văn Hùng khai nhận, tối 18-12, Hùng đến quán cà phê trên để ngồi uống bia rồi mâu thuẫn với nhóm khách khác ngồi trong quán. Sau đó, Hùng bị nhóm này đánh. Bực tức, Hùng gọi taxi đến chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa rồi mang xô đi mua 150.000 đồng tiền xăng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hùng quay lại quán cà phê và hất xăng vào quán, bật lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bắt cháy vào xe máy và vật dụng bên trong tầng 1, chặn cửa ra vào làm những người bên trong không thể ra ngoài bằng cửa chính nên phải chạy lên các tầng trên, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nêu trên.