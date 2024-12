Người dân xóm đạo TPHCM trang hoàng rực rỡ đón Giáng sinh

Các xóm đạo ở TPHCM lung linh trong ánh đèn giăng khắp các ngóc ngách, tạo nên không khí trập tràn sự an lành, hạnh phúc trước thềm Giáng sinh. Từ đầu tháng 12, người dân ở các xóm đạo lớn tại TPHCM đã bắt đầu trang trí đèn LED lấp lánh, và các hang đá lớn nhỏ để mừng Giáng sinh. Các em nhỏ vui đùa trong con hẻm nhỏ được trang trí ngôi sao, ánh đèn lấp lánh trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3. "Đến hẹn lại lên, bắt đầu tháng cuối năm là lúc mọi người ở đây bắt tay cùng nhau trang trí Noel. Mỗi năm chúng tôi cố gắng đổi mới không gian, vừa để là nơi cho mọi người tham quan, vừa xem đó là lời nguyện cầu cho một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc", anh Lai Minh (quận 3) chia sẻ. Hẻm 78 Chấn Hưng (quận Tân Bình) trang trí ông già Noel khổng lồ khiến người dân đi ngang qua đều tò mò, thích thú. Người dân đã bắt đầu trang trí từ đầu tháng 12 và sẽ giữ lại không gian này cho đến lễ Hiển linh (40 ngày sau lễ Giáng sinh). Phương Hà (phải) cùng bạn lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm với không gian độc đáo. Với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế tiểu cảnh Giáng sinh, ông Trần Thế Phúc (hẻm 34, đường Đất Thánh) hoàn thiện việc trang trí trong vòng một tuần. Khắp hẻm nhỏ được ông trang hoàng bằng đèn Led, hang đá đẹp mắt. Xóm đạo nằm trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8) gồm 5 giáo xứ Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn hợp thành, ngập tràn sắc màu của đèn điện ngôi sao hai bên đường. Không gian hang đá được trang trí đẹp mắt thu hút các em nhỏ cùng cha mẹ đến chụp ảnh, check-in Giáng sinh sớm. Anh Thư (5 tuổi) thích thú trước tiểu cảnh ngập tràn quà, cây thông Noel của một ngôi nhà ở hẻm 561 Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp). Theo đó, không gian được giáo dân xung quanh xóm đạo Mân Côi cùng nhau trang trí và mở cửa miễn phí để người dân tham quan.