Đang giao hàng bị trộm xe máy, nam shipper được ủng hộ 85 triệu

Ngày 12/7, đại diện Công an phường 22, quận Bình Thạnh xác nhận với Tiền Phong, đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn phường.

Your browser does not support the video tag.

Clip nam shipper tuyệt vọng đuổi theo tên trộm xe trong con hẻm.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 11/7, anh N.K.D (25 tuổi, quê Hưng Yên, tạm trú quận Bình Thạnh) chạy xe máy chở theo hàng hóa đến hẻm 113 đường Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh) để giao cho khách.

Khi đến nơi, anh D. dừng xe lấy gói hàng rồi đi bộ đến giao cho khách. Lợi dụng lúc anh D. sơ hở, một đối tượng đi ngang qua đã nhảy lên xe anh D. rồi nổ máy tẩu thoát.