Thanh niên lao vào tên trộm xe máy, đồng bọn chống trả điên cuồng

Vụ trộm cướp xe máy xảy ra vào lúc 10h27' ngày 07//8/2022 tại trước cửa chung cư Hòa Lợi, phường Bình Dương



Trên đường đang rất đông người qua lại, có nhiều xe máy đang dựng ven đường. Hai thanh niên chở nhau đi trên một xe máy lượn qua. Thấy "mồi" bọn chung ngay lập tức dừng xe lại, tên ngồi sau nhanh chóng xuống xe đi bộ tiến lại gần chiếc xe máy.