Người dân vây bắt kẻ trộm xe máy trong hẻm

Chia sẻ trên Dân Trí, anh N.V.H. (30 tuổi, quê Thái Bình) cho biết, trưa 25/7 khi ngồi ở cửa hàng giày trong con hẻm trên đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp, TPHCM) thì nghe tiếng động phía trước.

Nhìn qua cửa sổ, anh H. phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác xe ôm công nghệ đang bẻ khóa xe máy của N.A.T. (22 tuổi, em trai của anh H.) đang dựng trước cửa hàng.