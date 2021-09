Thứ trưởng Bộ Y tế: Cần xây dựng "ngân hàng máu" ngay tuyến huyện, chủ động cho điều trị bệnh nhân COVID-19

Về vấn đề máu, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Hồ Chí Minh xem xét, xây dựng "ngân hàng máu sống" ngay ở tuyến huyện, đảm bảo công tác nhiễm khuẩn, để chủ động nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 khi cần.

Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn trong thời gian tới, huyện Cần Giờ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị, chăm sóc đồng bào trên địa bàn và sẵn sàng có tâm thế cùng với Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ tạo các "vùng xanh", vùng an toàn cho bệnh viện, bệnh nhân, cho vùng… Đây là điều hết sức quan trọng trong công tác đẩy lùi dịch bệnh.

Tự chế xe lấy mẫu xét nghiệm lưu động, người dân Cần Thơ mừng rỡ khi loa gọi ra cửa nhà làm test COVID-19 SKĐS - Thay vì phải đến điểm lấy mẫu tập trung, những ngày quận Bình Thủy, TP Cần Thơ giãn cách xã hội nghiêm ngặt, người dân nơi đây được xe lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lưu động đến tận cửa nhà để lấy mẫu.

Xem thêm video đang được quan tâm: