Clip 'làm tài xế cũng áp lực' và văn hóa dùng chung đường với người khác

Vì thế giáo trình môn học “Đạo đức người lái xe và văn hoá giao thông” do Cục Đường bộ biên soạn quy định 13 điểm cơ bản giúp lái xe an toàn.

Trong đó có một số yêu cầu như: tập trung khi lái xe; tránh tình trạng nhìn chăm chú vào một người, một vật, một vị trí quá 1/4 giây; chấp hành chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ và Luật Giao thông đường bộ; tỉnh táo đề phòng những tình huống nguy hiểm bất ngờ có thể xảy ra…

“Tài xế phải luôn ý thức rằng đang dùng chung đường với người khác (người đi bộ, người đi xe đạp hay người đang điều khiển phương tiện cơ giới khác) nên cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, chấp hành sự điều khiển và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông”, ông Dương nhấn mạnh.

Như VietNamNet đã phản ánh, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện 2 clip với nội dung “làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh lái xe không tập trung mà liên tục có cử chỉ thân mật với người ngồi ghế phụ.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), hành vi của các tài xế trong những clip này vi phạm nhiều lỗi như: điều khiển xe không thắt dây an toàn; chở người trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, hai tài xế này còn vi phạm lỗi thiếu chú ý quan sát để gây ra tai nạn giao thông.