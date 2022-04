Sẽ thử nghiệm kết nối đám mây Chính phủ với hệ thống của 3 bộ, tỉnh

Bộ TT&TT đề nghị các đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho bộ, tỉnh ban hành kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây. Đặc biệt chú trọng việc rà soát, đánh giá bảo đảm cho trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số, chính quyền số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

Điện toán đám mây như điện, nước... dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu và dễ dàng mở rộng theo nhu cầu. Các bộ, ngành, địa phương không có điều kiện về nguồn lực, kỹ thuật để đầu tư, duy trì, vận hành Trung tâm dữ liệu, cần sớm có kế hoạch chuyển đổi hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây; ưu tiên chuyển đổi lên nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cung cấp dịch vụ.

“Hiện nay Bộ TT&TT đã đánh giá và công bố 5 nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước, phục vụ Chính phủ số, chính quyền số. Đưa hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ, các bộ, ngành, địa phương sẽ giải quyết được vấn đề nhân lực, kỹ thuật vận hành bảo đảm an toàn, an ninh mạng”, Thứ trưởng cho biết.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Bộ TT&TT đang xây dựng Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc chuyển đổi này.

Vân Anh