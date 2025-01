Galaxy S25 sẽ khiến người dùng "đau ví" hơn năm ngoái

Galaxy S25 được đồn đoán sẽ tăng giá đáng kể, với nguyên nhân chính là do chip Snapdragon 8 Elite và nhiều nâng cấp công nghệ khác. Khi chỉ còn không đầy hai tuần nữa đến ngày Samsung chính thức ra mắt dòng Galaxy S25, làn sóng tin đồn về flagship mới này vẫn không ngừng xuất hiện. Mới đây, 91 Mobiles phiên bản Indonesia đã chia sẻ một bảng giá bán lẻ được cho là từ thị trường châu Âu. Dù chưa xác định được quốc gia cụ thể, nhưng bảng giá này đã hé lộ thông tin đáng chú ý về giá bán và tùy chọn màu sắc của cả ba phiên bản: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra. Điều đáng nói là nếu những thông tin này chính xác, người dùng sẽ phải chi trả nhiều hơn so với dòng Galaxy S24 năm ngoái. Giá bán rò rỉ của dòng Galaxy S25 Dung lượng Galaxy S25 Galaxy S25 Plus Galaxy S25 Ultra 128 GB €964.90 Không có thông tin Không có thông tin 256 GB €1,026.90 €1,235.90 €1,557.90 512 GB €1,151.90 €1,359.90 €1,681.90 1 TB Không có thông tin Không có thông tin €1,930.89 Về màu sắc, Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus dự kiến sẽ có 5 lựa chọn gồm Bạc, Xanh Hải Quân, Băng, Xanh Lam và Xanh Nhạt. Phiên bản Ultra cao cấp nhất sẽ được hoàn thiện bằng các màu Titanium độc đáo: Bạc, Xanh, Đen và Xám. Một phiên bản màu Titanium Trắng Bạc cũng được đồn đoán nhưng chưa xuất hiện trong danh sách rò rỉ này. Về giá bán, Samsung có vẻ sẽ tăng từ 60 đến 100 Euro tùy model và dung lượng, tương đương khoảng 65-110 USD. Tuy nhiên, mức giá thực tế có thể dao động giữa các khu vực do chênh lệch tỷ giá và chính sách định giá riêng. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về giá tại thị trường Mỹ, nhưng với việc Hàn Quốc và châu Âu đều dự kiến tăng giá, khả năng cao thị trường Mỹ cũng sẽ theo xu hướng này. Nguyên nhân chính được cho là do Samsung trang bị chip Snapdragon 8 Elite mới cho toàn bộ dòng sản phẩm, làm tăng chi phí sản xuất đáng kể. Hiện Samsung đang gặp thách thức trong việc phát triển chip Exynos để cạnh tranh với công nghệ 3nm của Snapdragon và chip A18 của Apple. Nếu vấn đề này được giải quyết, có khả năng Samsung sẽ quay lại sử dụng chip Exynos trong tương lai gần để tối ưu chi phí sản xuất.