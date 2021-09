"Thực sự giúp cho thích ứng an toàn"

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ & Đời sống,PGS. TS Đỗ Văn Dũng cho hay, cách đây vài ngày, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chốngdịch COVID-19và các địa phương đã thống nhất điều chỉnh mục tiêu từ "không có COVID" sang"thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".

PGS.TS Đỗ Văn Dũng: Nền tảng của thích ứng an toàn nằm ở các chỉ số bắt buộc

"Tôi được biết ở các quốc gia khác nhau đều có hướng dẫn thích ứng an toàn nhưng không có quốc gia nào giống với quốc gia nào"- PGS.TS Đỗ Văn Dũng nói và nhấn mạnh, điểm hay củaDự thảo hướng dẫn tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"do Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây là thực sự giúp cho thích ứng an toàn.