Nữ phát thanh viên bị bắt khẩn cấp tại sân bay

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ người mẫu, phát thanh viên Kim Na Jeong và phát hiện cô dương tính với chất cấm. Ngày 14/11, Chosun đưa tin Kim Na Jeong (32 tuổi, người mẫu, phát thanh viên tự do) bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ tại sân bay quốc tế Inchon. Trước đó, cô đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân kèm dòng chữ "Tôi thú nhận đã sử dụng ma túy" trong chuyến du lịch ở Philippines. "Chúng tôi điều tra dựa trên tuyên bố của Kim Na Jeong. Cảnh sát muốn xác nhận liệu cô ấy có dùng ma túy và bị ảo giác hay không. Cuộc thẩm vấn diễn ra khoảng hai tiếng đồng hồ", cảnh sát nói. Cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm máu, phát hiện Kim Na Jeong dương tính với philopon, loại chất cấm phổ biến tại Hàn Quốc. Cảnh sát yêu cầu Viện Khoa học Pháp y Quốc gia tiến hành xét nghiệm chuyên sâu để đưa ra kết quả cuối về trường hợp nữ người mẫu. Sở cảnh sát sân bay quốc tế Incheon sẽ bàn giao tài liệu về Kim Na Jeong cho cảnh sát địa phương. Sáng 12/11, Kim Na Jeong đăng bài kêu cứu trên mạng xã hội, cho rằng tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm. "Tôi đang ở khách sạn Manila Conrad. Tôi sợ đến mức không thể bắt taxi hay di chuyển ra sân bay. Xin hãy giúp đỡ tôi liên hệ đại sứ quán", cô viết.

Hình ảnh Kim Na Jeong trước khi bị bắt. Người hâm mộ hoang mang trước lời kêu cứu của Kim Na Jeong. Gia đình báo cáo vụ việc đến Sở cảnh sát Seodaemun, Seoul, Hàn Quốc vì cho rằng nữ người mẫu bị bắt cóc. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Philippines giúp Kim Na Jeong ra sân bay an toàn. Bài đăng sau đó của Kim Na Jeong khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Cô cho rằng bản thân "giống như sắp chết vì ảo giác ma túy". Một khán giả yêu cầu cảnh sát điều tra Kim Na Jeong vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, nghiêm khắc hơn trong vấn đề kiểm soát, xử phạt người nổi tiếng dùng chất cấm. Kim Na Jeong, sinh năm 1992, là người mẫu, phát thanh viên, bình luận viên thời tiết. Cô đoạt giải Hoa hậu Maxim năm 2019, xuất hiện trong một số chương trình như Black Sheep Game, Ideology Verification Zone: The Community... Theo Tiền Phong