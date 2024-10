Cảnh sát công bố 3 MC, diễn viên bị bắt nhận hơn 70 tỷ từ tập đoàn lừa đảo

Cảnh sát công bố 3 MC, diễn viên nổi tiếng bị bắt vì có liên quan đến The Icon Group đã nhận được số tiền khoảng 94 triệu baht (tương đương 70 tỷ đồng) từ doanh nghiệp này. Liên quan đến vụ 3 sao Thái nổi tiếng gồm MC Kan Kantathavorn, diễn viên Min Pechaya Wattanamontri và diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri bị bắt giữ vì liên quan đến doanh nghiệp lừa đảo The Icon Group, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CDC) đã cung cấp thông tin mới nhất về vụ án, tiết lộ mối liên hệ tài chính giữa 3 nghi phạm nói trên với The Icon Group.

Kan Kantathavorn nhận được nhiều tiền nhất trong số 3 người nổi tiếng bị bắt. Ảnh: Thairath. Thairath đưa tin ngày 25/10, số tiền mà 3 MC, diễn viên nổi tiếng bị bắt nhận được từ doanh nghiệp này lên tới 94 triệu baht. Theo đó, MC Kan Kantathavorn - một trong 18 nghi phạm bị bắt được chuyển vào tài khoản cá nhân 33 lần với tổng số tiền gần 80 triệu baht (khoảng hơn 60 tỷ đồng). Cụ thể, nam MC nhận được gần 6 triệu baht (khoảng 4,5 tỷ đồng) vào năm 2021, chia làm 2 lần chuyển khoản; gần 42 triệu baht (khoảng 31 tỷ đồng) vào năm 2022 với 15 lần giao dịch; hơn 23,5 triệu baht (khoảng 17,7 tỷ đồng) vào năm 2023 với 10 lần chuyển; hơn 8 triệu baht (khoảng 6 tỷ đồng) vào năm 2024 chia làm 6 lần chuyển. Nữ diễn viên Min Pitchaya cũng nhận được từ The Icon Group trong năm 2023, 2024 với số tiền tổng cộng là hơn 11 triệu baht (hơn 8 tỷ đồng). Cụ thể, doanh nghiệp này đã chuyển cho Min hơn 8,5 triệu baht (khoảng 6,5 tỷ đồng) vào năm 2023 với 7 lần giao dịch; gần 3 triệu bath (hơn 2 tỷ đồng) vào năm 2024 với 2 lần chuyển khoản.

Min Pitchaya cũng nhận được hơn 8 tỷ đồng từ The Icon Group. Ảnh: Thairath. Sam Yuranunt Pamornmontri được chuyển tiền 3 lần trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2024 với tổng số hơn 3 triệu baht (khoảng hơn 2 tỷ đồng). Theo truyền thông Thái Lan, số tiền "khủng" được chuyển cho 3 MC, diễn viên nổi tiếng theo dạng được chia một phần doanh thu của công ty. Trong khi đó, những nhóm nghệ sĩ nổi tiếng khác như Boy Pakorn, Dome Pakorn Lam chỉ nhận tiền khi làm người dẫn chương trình theo hợp đồng cụ thể hàng năm.