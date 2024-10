Vụ 3 diễn viên và MC bị bắt: 5.648 nạn nhân, thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng

Cảnh sát tiếp tục tịch thu thêm 4 xe sang trong vụ án lừa đảo liên quan đến The Icon Group. Theo Nation Thailand, ngày 20/10, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết, họ đã tịch thu thêm 3 chiếc xe sang trọng của Warathaphon Waratyaworrakul (còn được gọi là Boss Paul), người sáng lập và CEO của The Icon Group và một chiếc Mercedes Benz của MC Kan Kantathavorn - 1 trong 3 người nổi tiếng vừa bị bắt.

Cảnh sát Thái Lan tiếp tục tịch thu tài sản trong vụ án lừa đảo của The Icon Group. Ảnh: Nation Thailand. Theo đó, Kan Kantathavorn nhận được chiếc xe sang nói trên làm quà sinh nhật từ Warathaphon chỉ vài ngày trước khi công ty bị điều tra. Warathaphon và Kan nằm trong số 18 người bị bắt hôm 16/10 do cáo buộc lừa đảo theo mô hình đa cấp và phát tán thông tin sai lệch. Liên quan đến vụ việc, Cục Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) cho biết, các nạn nhân của The Icon Group vẫn tiếp tục đến nộp đơn khiếu nại. Theo Bangkok Post, tính đến tối 20/10, số nạn nhân đã tăng lên 5.648 người, ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ baht (hơn 1.216 tỷ đồng). Các nguồn tin cho biết, nhiều người ở Thái Lan và các quốc gia khác đang thu thập bằng chứng để chuẩn bị nộp khiếu nại có liên quan đến vụ án này. Các nhà điều tra sẽ cho phép nạn nhân nộp đơn khiếu nại trước ngày 31/10. Trong số những người khiếu nại đến Cục Điều tra Trung ương Thái Lan hôm 20/10 có một người đàn ông 70 tuổi đến từ Macau. Ông cho biết mình đã mất khoản đầu tư 250.000 baht (hơn 190 triệu đồng) vào hoạt động bán hàng trực tiếp của The Icon Group. Nạn nhân này đã tham dự một buổi đào tạo ở Thái Lan vào cuối năm ngoái và gặp Giám đốc điều hành của The Icon Group là Warathaphon cùng một số người nổi tiếng Thái Lan. Sau khi biết về vụ việc, ông bị sốc và quyết định nộp khiếu nại lên cơ quan chức năng Thái Lan. Cũng theo CSD, các điều tra viên sẽ cố gắng hoàn tất thống kê, đưa ra báo cáo chống lại nhóm nghi phạm đầu tiên để họ sẽ bị đưa ra tòa sớm nhất có thể.

Nạn nhân ùn ùn đến khiếu nại The Icon Group. Ảnh: Bangkok Post. Theo nguồn tin của Bangkok Post, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan có kế hoạch truy tố thêm các nghi phạm của The Icon Group về tội rửa tiền, vay tiền gian lận và tụ tập bất hợp pháp. CIB dự kiến ​​sẽ thông báo cho 18 nghi phạm bị bắt về các cáo buộc bổ sung tại nơi giam giữ họ. Cũng theo nhiều nguồn tin, cảnh sát có thể sẽ bắt giữ thêm nhiều nghi phạm liên quan tới The Icon Group. Trước đó, 18 nghi phạm, bao gồm 3 sao Thái nổi tiếng là Yuranunt Pamornmontri, Min Pechaya Wattanamontree và Kan Kantathavorn, bị truy tố về tội danh đồng phạm lừa đảo và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính. Theo Vietnamnet