Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Vạch trần các quan chức nhận hối lộ

Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew - Phó giám đốc Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết đã thu thập được một chiếc điện thoại mới của Waranthaphon - CEO của The Icon Group. Theo Nation Thailand, Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew - Phó giám đốc CIB cho biết hôm 21/10, cơ quan điều tra đã thu một chiếc điện thoại thông minh thuộc sở hữu của Waranthaphon - CEO của The Icon Group. Waranthaphon là một trong 18 nghi phạm bị bắt hôm 16/10 với cáo buộc lừa đảo.

Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew - Phó Giám đốc CIB thông tin với truyền thông về việc điều tra vụ án lừa đảo của The Icon Group. Ảnh: Nation Thailand. Các nhà điều tra tin rằng điện thoại của Waranthaphon có chứa bằng chứng hối lộ cho các quan chức mà tên này gọi là "thiên thần hộ mệnh" để "làm ngơ" các hoạt động gian lận. Trước khi bị bắt, một số đoạn ghi âm được cho là của Waranthaphon lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong các đoạn ghi âm, Waranthaphon thừa nhận hối lộ các quan chức để làm ngơ cho doanh nghiệp của mình hoạt động. Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew cũng cho biết, hiện tại các nhà điều tra không thể truy cập vào các đoạn ghi âm trên điện thoại vừa được thu giữ do được bảo vệ bằng mật khẩu. Ông cho biết các điều tra viên phải đợi đến khi nghi phạm hoàn tất thời gian cách ly bắt buộc tại nhà tù tạm giam Bangkok trước khi họ có thể thẩm vấn, yêu cầu Waranthaphon mở khóa điện thoại. Jaroonkiat Pankaew cho biết sẽ hợp tác với Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia và Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao để kiểm tra các đoạn ghi âm. "Tôi không chịu áp lực nào và sẽ bắt những 'thiên thần' đó", ông Jaroonkiat khẳng định.

Một nạn nhân nữ mất hơn 7,5 tỷ đồng trong vụ án liên quan tới The Icon Group. Ảnh: Mgronline. Liên quan đến vụ 3 sao Thái bị bắt giữ, số nạn nhân tính đến tối 20/10 đã lên tới 5.648 người, ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ baht (hơn 1.216 tỷ đồng). Ngoài những người Thái Lan, có nhiều người nước ngoài cũng là nạn nhân của The Icon Group. Theo Mgronline đưa tin hôm 21/10, một nữ thương nhân đến từ Kamphaeng Phet chia sẻ việc bản thân mất số tài sản 10 triệu baht (hơn 7,5 tỷ đồng) do tin vào hoạt động của The Icon Group. Ban đầu, người này tham gia khóa học bán hàng trực tuyến và mua đồ trong hệ thống của The Icon Group. Sau đó, cô mời nhiều người làm đại lý dưới quyền để kinh doanh. Sự việc vỡ lở khiến nữ doanh nhân này mất trắng số tiền tích góp của cả gia đình. "Tôi căng thẳng đến mức thường nghĩ đến chuyện tự tử. Tôi phải gặp bác sĩ tâm lý để vượt qua điều này", nạn nhân này chia sẻ.