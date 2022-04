Mở rộng điều tra vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an mời hàng loạt youtuber ‘fan chính nghĩa’

Được biết, Công an TP.HCM và Công an các quận, huyện và các tỉnh thành khác cũng đang điều tra hàng loạt người, hoạt động trên các trang mạng xã hội, có dấu hiệu xúc phạm, bôi nhọ người khác trên mạng, thậm chí là có hành vi bạo lực ngoài thực tế. Những người này có ủng hộ quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng, tự xưng là “fan chính nghĩa”.

Hiện Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý đơn tố cáo của rất nhiều người nhằm vào bà Nguyễn Phương Hằng như 6 cá nhân tố cáo bà Hằng ở Công an tỉnh Bình Dương (vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý, điều tra).

Mới đây nhất, cơ quan CSĐT mời làm việc ông Võ Minh Điền, là chủ kênh Youtube “Điền Võ Vlog”.

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam, công an đang mời làm việc với hàng loạt người có dấu hiệu giúp sức và vu khống, làm nhục người khác. Ảnh: Công an TP.HCM

Về vụ việc của ông Điền, cách đây không lâu, bà Đinh Thị Lan (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã tố cáo ông này và Nguyễn Việt Anh, là chủ tài khoản Youtube “Chuyện Đời Thường” đến Công an quận Gò Vấp. Bà Lan đã nộp cho cơ quan Công an các bằng chứng cho rằng hai cá nhân này có hành vi xúc phạm, thậm chí là đe doạ đến tính mạng của bà.

Trước đó, bà Hằng trong một buổi livestream đầu tháng 8/2021 đã “tố” bà Lan là đứng sau vụ bắt cóc con trai mình. Sau đó, những người ủng hộ quan điểm của bà Hằng, trong đó có chủ các kênh Youtube “Điền Võ Vlog” và “Chuyện đời thường” đã lên mạng bêu xấu bà chuyện lừa đảo, trộm cắp… Thậm chí “Điền Võ Vlog” còn treo thường cho người khác hành hung bà Lan.

Ngoài ra, ông Võ Minh Điền của kênh “Điền Võ Vlog” còn bị ông Nguyễn Trường Giang tố cáo tại Công an tỉnh Hậu Giang khi cho rằng đã xúc phạm, đe doạ nghiêm trọng đối với ông. Sau đó có nhiều người ném đá, chất bẩn vào nhà ông và liên tục gọi điện chửi bới, đe doạ…