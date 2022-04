Bộ Công an: Sớm đưa ra xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng

Chiều 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin diễn biến liên quan việc khởi tố Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

"Hơn năm nay báo chí, dư luận, cộng đồng mạng sôi sục bàn tán về vụ việc Nguyễn Phương Hằng. Ngày 24/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.