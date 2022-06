Mẹ vợ, mẹ đẻ mặc váy quẩy cực sung trong đám cưới Mạc Văn Khoa

Trên các diễn đàn, cư dân mạng mới đây tích cực lan truyền đoạn clip "hiếm có khó tìm" trong đám cưới Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy. Hình ảnh ghi lại cảnh mẹ đẻ hát còn mẹ vợ nam diễn viên nhảy nhiệt tình trên sân khấu trong ngày vui của hai con.

Hai bà thông gia quẩy cực sung trong đám cưới Mạc Văn Khoa.

Thảo Vy sau đó cũng thay váy cưới, đi chân trần lên nhảy phụ họa cùng một số khách mời. Khoảnh khắc hai bà thông gia mặc váy quẩy hết mình trong đám cưới con khiến quan khách không ngừng reo hò, cư dân mạng thích thú.