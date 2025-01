Chàng trai bình thường khiến hoa hậu H'Hen Niê rung động yêu 7 năm qua là ai?

7 năm bên nhau, hoa hậu H'Hen Niê và bạn trai Tuấn Khôi luôn đồng hành, cùng xây dựng cuộc sống tích cực. H'Hen Niê sinh năm 1992 đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, lọt top 5 Miss Universe 2018. Cô từng làm huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa 1, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023. Không chỉ được yêu mến nhờ nhan sắc và các hoạt động tích cực cho cộng đồng, H'Hen Niê còn gây chú ý với chuyện tình kéo dài 7 năm cùng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm và vẫn đồng hành đến hiện tại.

Hoa hậu H'Hen Niê được yêu thích về cả nhan sắc và tâm hồn. H'Hen Niê và Tuấn Khôi bắt đầu hẹn hò trước khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tuấn Khôi là một nhiếp ảnh gia, có mối quan hệ kín tiếng với H'Hen Niê, hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Đến tháng 10/2020, H'Hen Niê xác nhận cả hai chia tay do những khác biệt không thể hòa giải. Cô cho biết họ kết thúc trong hòa bình và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Sau một thời gian ''đường ai nấy đi'', H'Hen Niê và Tuấn Khôi tái hợp nhưng vẫn giữ kín chuyện tình cảm, không chia sẻ trên mạng xã hội. Đến tháng 4/2023, H'Hen Niê xác nhận chia tay lần hai. Tuy nhiên, không lâu sau, cả hai quay lại với nhau và tiếp tục duy trì tình cảm đến hiện tại.

Bạn trai đăng ảnh với H'Hen Niê nhân dịp đặc biệt. Mới đây trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông, H'Hen Niê tâm sự đã có một chuyện tình nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc, buộc bản thân phải trưởng thành hơn. Với H'Hen Niê, Tuấn Khôi là tình đầu, đồng hành và mang lại những bài học giúp H'Hen Niê trưởng thành. Cô chia sẻ bạn trai lạc quan, suy nghĩ đơn giản, còn H’Hen Niê phức tạp hơn. Tuy nhiên, sau nhiều năm bên nhau, cả hai cân bằng được cảm xúc, cởi mở và thoải mái chia sẻ mọi chuyện. Cũng theo nàng hậu, bạn trai đôi khi tự ti về mặt kinh tế so với mình. Hiểu được điều đó, cô không bao giờ nhắc hay so sánh về vấn đề kinh tế với bạn trai, cũng chưa từng đòi quà cáp hay bất cứ điều gì từ nửa kia. Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, H'Hen Niê cho biết sẽ chia sẻ khi tới thời điểm thực sự phù hợp.

Cặp đôi thường đồng hành làm những điều tích cực trong cuộc sống. Sau khi cởi mở hơn về chuyện tình cảm, bạn trai H'Hen Niê bắt đầu thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên nhau trên trang cá nhân, dù không để lộ rõ mặt cô. Cặp đôi cũng gắn bó qua những hoạt động tích cực như chạy bộ và làm thiện nguyện... "Kỷ niệm 6 năm của anh và bé. Mong cho tụi mình luôn yêu thương, đồng hành cùng nhau, bớt cãi lộn", Tuấn Khôi chia sẻ trên trang cá nhân nhân dịp đặc biệt với hoa hậu H'Hen Niê. Anh cũng gửi lời ngọt ngào tới H'Hen Niê trong ngày sinh nhật cô: "Happy birthday bé yêu của anh, lần thứ 6 cùng em đón sinh nhật. Chúc bé yêu luôn là cô gái đáng yêu, hạnh phúc vui cười của anh nhé. Anh hứa sẽ luôn đồng hành cùng em trên mọi hành trình". Khán giả hy vọng và mong chờ cả hai có kết thúc đẹp bằng một đám cưới trong tương lai gần.