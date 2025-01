TPHCM gỡ vướng cấp hàng nghìn 'sổ hồng' ra sao?

Trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã cấp 5.789 giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức và cá nhân. Đồng thời, tham mưu thành lập Tổ công tác để giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) tại các dự án phát triển nhà ở thương mại. Nguồn thu từ đất tăng mạnh Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác tài nguyên môi trường năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2025. Theo đó, trong lĩnh vực quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, như trình HĐND TPHCM thông qua danh mục dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng; đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực quy hoạch nhóm nhà ở; giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp Nhà nước; tháo gỡ vướng mắc một số dự án theo kết luận điều tra, thanh tra, bản án. Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã tham mưu điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024; xây dựng kế hoạch xác định giá đất cụ thể, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác này, làm tăng nguồn thu từ đất. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng trình chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thu hồi đất, di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TPHCM và các dự án trọng điểm có kênh rạch như dự án Bắc Kênh Đôi, dự án Rạch Xuyên Tâm. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, tính đến ngày 18/12/2024, tổng nguồn thu từ đất đai trên địa bàn TPHCM đạt gần 25.305 tỷ đồng, tăng hơn 8.062 tỷ đồng so với năm 2023 (17.242 tỷ đồng). Trong đó, khoản thu từ tiền sử dụng đất là 9.654 tỷ đồng, tăng 3.792 tỷ đồng (tương ứng 64,7%) so với năm 2023. Tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 5.957 tỷ đồng, tăng 866 tỷ đồng (tương ứng 17%). Về khoản thu từ chuyển nhượng bất động sản, năm 2024 đạt 9.692 tỷ đồng, tăng hơn 3.400 tỷ đồng (tương ứng 54%) so với năm 2023. Khoản thu từ lệ phí trước bạ nhà đất là 2.408 tỷ đồng, tăng 50,3%; thu từ thuế thu nhập cá nhân, nhận thừa kế, quà tặng bất động sản hơn 7.284 tỷ đồng, tăng 55,4% so với năm 2023. Cấp 5.789sổ hồng Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, cập nhật và làm sạch dữ liệu, xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Sở đã thực hiện cấp 5.789 giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức và cá nhân. Cùng đó, đăng ký biến động nhà đất với hơn 367.573 giấy chứng nhận đối với tổ chức và cá nhân, trong đó tổ chức là 5.440 giấy chứng nhận, cá nhân là 362.113 giấy chứng nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng đã tham mưu thành lập Tổ công tác để giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. Cụ thể, kế hoạch tổng thể gồm 4 nội dung chính, gồm xác định mục đích, yêu cầu trong việc giải quyết các vấn đề cấp giấy chứng nhận; đánh giá tình hình phát triển và công tác cấp giấy chứng nhận tại các dự án nhà ở thương mại, xác định vướng mắc, phân loại và thực hiện giải pháp tháo gỡ; phát triển nguồn lực về nhân lực, cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ; công khai, minh bạch thông tin các dự án, cập nhật tiến độ tháo gỡ khó khăn và cấp giấy chứng nhận. Duy Quang