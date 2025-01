3 anh em tỷ phú tiếng tăm 'làm' bóng đá; giá điện có thể lên 3.700 đồng/kWh

Anh em tỷ phú tiếng tăm họ Nguyễn Xuân "làm" bóng đá; NHNN sắp chuyển giao bắt buộc thêm 2 ngân hàng yếu kém; GDP 2024 tăng vượt mục tiêu; giá điện sinh hoạt mới có thể lên 3.700 đồng/kWh với bậc cao nhất... là những tin kinh tế đáng chú ý tuần qua. Anh em tỷ phú tiếng tăm họ Nguyễn Xuân: Bầu Thiện cực hot với Xuân Son, bầu Thủy đình đám Gia đình ông Nguyễn Văn Thiện có 7 anh chị em, nhiều người sở hữu những doanh nghiệp/cổ phần nghìn tỷ. Trong đó, có 3 người nổi tiếng trong giới kinh doanh và tham gia “làm” bóng đá. Anh cả Nguyễn Văn Thiện mang đến cầu thủ Xuân Son, còn ông Nguyễn Đức Thụy nổi tiếng một thời với đầu tư cho bóng đá. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thủy cũng từng được biết đến là người dẫn dắt đội bóng Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. NHNN chuyển giao bắt buộc 2 ngân hàng yếu kém 'vài ngày tới' Tại hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương ngày 8/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Năm 2024, sau một thời gian dài, NHNN đã chính thức chuyển giao bắt buộc 2 ngân hàng (OceanBank và CBBank). Còn 2 ngân hàng (GPBank, Dong A Bank), Chính phủ đã ban hành nghị quyết, vài ngày tới NHNN sẽ ban hành quyết định và tổ chức lễ chuyển giao”. GDP năm 2024 tăng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra Thông tin tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2024 sáng 6/1, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước. Con số này chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024. Mức tăng này vượt mục tiêu đề ra và là tiền đề quan trọng cho năm 2025 tăng tốc. Giá điện sinh hoạt mới: Mức cao nhất có thể tăng lên 3.700 đồng/kWh Trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tư vấn, có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. Biểu giá điện bán lẻ đang được đề xuất cải tiến. Ảnh: Hoàng Giám Theo đó, bậc giá điện cao nhất có thể hơn 3.700 đồng/kWh, tăng cao hơn so với mức cao nhất trong biểu giá hiện hành (3.302 đồng/kWh) EVN kiến nghị được làm chủ đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận EVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao tập đoàn này tiếp tục đầu tư các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Thông tin trên được EVN đề cập tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025 được tổ chức ngày 6/1. Đã có 84,7 triệu khách hàng cá nhân đối chiếu sinh trắc học Ông Lê Văn Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN - cập nhật thông tin trên tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của NHNN chiều 7/1. Đến ngày 6/1, toàn hệ thống có hơn 84,7 triệu khách hàng cá nhân đã được đối chiếu sinh trắc học, chiếm trên 72% tổng số lượng khách hàng cá nhân có phát sinh giao dịch trên kênh số. Tháng 10 sẽ xem xét nâng giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân? Tại họp báo ngày 7/1, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát thuế phí và lệ phí, Bộ Tài chính cho biết: Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với lần giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ báo cáo Quốc hội điều chỉnh. Tính từ năm 2020 đến hết 2024, chỉ số CPI tăng gần 16%. Do đó, trong 2025, nếu chỉ số CPI có biến động lớn thì có thể tại kỳ họp 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 10/2025 sẽ có nội dung nghị quyết liên quan tới giảm trừ gia cảnh (nâng mức giảm trừ gia cảnh). Không ghi 'mua - bán' khi chuyển khoản bán hàng online để trốn thuế? Người kinh doanh trên mạng xã hội Facebook đang truyền nhau “chiêu” lách thuế. Theo đó, khi thanh toán hóa đơn mua - bán bằng hình thức chuyển khoản, tuyệt đối không ghi nội dung như: mua hàng, thanh toán tiền hàng, thanh toán hóa đơn, đặt cọc tiền hàng, chuyển tiền hàng, thanh toán công nợ... chỉ cần ghi tên khách hàng hoặc mã số khách hàng. Đại diện truyền thông Tổng cục Thuế khẳng định: “Mọi hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội đều để lại dấu vết và cơ quan thuế đều có giải pháp theo dõi, xử lý nếu có vi phạm bởi bây giờ quản lý thuế trên cơ sở dữ liệu điện tử”. Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về trách nhiệm vụ 3.000 tấn giá đỗ ủ chất độc hại Chiều 7/1, tại họp báo thường kỳ quý IV, khi báo chí đề cập đến trách nhiệm của cơ quan quản lý trong vụ việc phát hiện gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm độc hại được bán trên thị trường, trong hệ thống siêu thị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, cho biết, đã yêu cầu cơ quan quản lý thị trường theo dõi chặt chẽ để kiểm soát. Thứ trưởng Tân cũng cho rằng, đây là trách nhiệm của ngành nông nghiệp, lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường chịu trách nhiệm theo dõi lưu thông và phối hợp các cơ quan liên ngành để rà soát. Xóa mô hình tổng cục, sẽ lập chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương Khi kết thúc mô hình tổng cục, Bộ Công Thương sẽ chuyển giao cục quản lý thị trường về UBND các tỉnh, thành phố quản lý. Đồng thời, kiến nghị thành lập các chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương. Thông tin trên được bà Nguyễn Minh Phương - Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) - chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý IV/2024 chiều 7/1. Doanh nghiệp mẹ 'đại gia kim cương' bị phạt do nợ hơn 2 tỷ tiền bảo hiểm Ngày 8/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 188 triệu đồng với CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức do nợ tiền bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành (SN 1960) làm người đại diện theo pháp luật cũng là chủ sở hữu doanh nghiệp. Bà Thành là mẹ của ông Chu Đăng Khoa (SN 1982), người được biết đến với tên gọi là "đại gia kim cương".