Giá bán căn hộ sơ cấp ở miền Tây tiếp tục 'neo' cao

Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP. Cần Thơ dự báo, năm 2025, phân khúc căn hộ và đất nền, giá bán căn hộ sơ cấp sẽ tiếp tục "neo" cao khi nguồn cung phục hồi mạnh nhưng vẫn khan hiếm so với nhu cầu. Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ vừa công bố báo cáo thị trường BĐS khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo đó, giai đoạn 2023-2024, thị trường BÐS sơ cấp vùng ÐBSCL chủ yếu sôi động ở khu vực Cần Thơ (trừ Long An và Phú Quốc). Trong khi thị trường BÐS sơ cấp ở một số tỉnh hầu như không hoạt động, do khan hiếm nguồn cung hoặc chủ đầu tư chưa bung hàng như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng… Riêng tại Cần Thơ, nguồn cung nhà đất chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai trước đây, chung cư chủ yếu đang trong giai đoạn đầu tư. Các giao dịch thành công chủ yếu đến từ phân khúc căn hộ chung cư. Nguồn cung tăng trưởng mạnh, tập trung vào phân khúc căn hộ chung cư cao cấp.Giá bán căn hộ cũng tăng đáng kể từ 15 - 20%. Tham gia dẫn dắt thị trường trong năm 2024 có thể kể đến những dự án nổi bật như Cara River Park, Nam Long 2… Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ dự báo, năm 2025, thị trường BĐS cả nước sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, nguồn cung sẽ có những cải thiện khi Chính phủ đang tích cực tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư. Loại hình căn hộ chung cư (phân khúc cao cấp, hạng sang) tiếp tục dẫn dắt thị trường. Riêng vùng ĐBSCL, tổng quan nguồn cung sơ cấp các tỉnh trong vùng ước năm 2025 hơn 16.000 sản phẩm. Nguồn cung căn hộ tập trung chủ yếu tại TP. Cần Thơ của các dự án đã triển khai. Đây chính là phân khúc sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường vùng trong năm 2025. Đối với các địa phương trong vùng, một số dự án với số lượng nguồn cung lớn có thể ra mắt trong năm 2025 như DIC Vị Thanh (Hậu Giang), Phú Cường Hoàng Gia (Rạch Giá, Kiên Giang). Về mức giá, phân khúc căn hộ và đất nền, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục “neo” cao khi nguồn cung phục hồi mạnh nhưng vẫn ít ỏi so với nhu cầu. Các lô đất tách thửa, pháp lý đảm bảo, ở các khu vực có hạ tầng hoàn thiện, có giá dưới 2 tỷ đồng tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng giá tốt. Giá bán dự kiến tăng bình quân tăng từ 15-20% trong năm 2025. Trong đó, quý 4-2025, giá bán dự kiến tăng ít nhất 15%, do từ ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng bảng giá đất mới theo giá thị trường. Đối với phân khúc biệt thự, nhà phố, liền kề, giá bán sơ cấp tiếp tục tăng do quỹ đất khan hiếm, chi phí đầu tư, nhất là chi phí đất đai tăng. Nhật Huy