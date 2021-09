Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng đối với 8 loạiCOVID-19" data-rel="follow">vaccineCOVID-19bao gồm: AstraZeneca, Gam-COVID-Vac (SputnikV), COVID-19 vaccine Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Comirnaty (Pfizer – BioNTech), Vero Cell (China National Biotec Group (CNBG)/ Sinopharm), Hayat-Vax và Abdala.

